Il partito|
Un gazebo in piazza San Frediano per il mese del tesseramento di Forza Italia
Il partito conferma il proprio sostegno alla ricandidatura del sindaco Mario Pardini con l’obiettivo di proseguire il lavoro amministrativo
Il mese del tesseramento di Forza Italia entra nel vivo anche a Lucca, nell’ambito della mobilitazione nazionale promossa dal partito per rafforzare il rapporto con iscritti, simpatizzanti e cittadini.
Per l’occasione, è stato allestito un gazebo in piazza San Frediano, dove i rappresentanti locali di Forza Italia, guidati dal segretario comunale Claudio Lazzarini, sono stati presenti per promuovere la campagna di adesione e incontrare le persone.
L’iniziativa rappresenta un momento di partecipazione alla vita del partito stesso e un’occasione per avvicinare nuove energie all’attività politica sul territorio, raccogliere osservazioni e confrontarsi sui temi che riguardano Lucca e la sua comunità.
Il tesseramento si inserisce in una fase importante per il futuro politico della città, con lo sguardo rivolto alle elezioni amministrative del 2027. Forza Italia intende svolgere un ruolo da protagonista nel prossimo appuntamento elettorale, contribuendo alla definizione del programma e delle priorità per il futuro di Lucca, nel quadro della coalizione di centrodestra.
In questo percorso, il partito conferma il proprio sostegno alla ricandidatura del sindaco Mario Pardini, con l’obiettivo di proseguire il lavoro amministrativo avviato e affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi anni.
Il rafforzamento della presenza sul territorio, il dialogo con i cittadini e il coinvolgimento di nuove energie rappresentano elementi centrali del percorso che Forza Italia intende portare avanti in vista del test del prossimo anno.
La mobilitazione per il tesseramento proseguirà nel quadro delle iniziative nazionali del partito, con l’obiettivo di consolidare la presenza di Forza Italia e favorire una partecipazione sempre più ampia alla vita politica lucchese.