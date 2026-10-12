Un gazebo in piazza San Frediano per il mese del tesseramento di Forza Italia

Il mese del tesseramento di Forza Italia entra nel vivo anche a Lucca, nell’ambito della mobilitazione nazionale promossa dal partito per rafforzare il rapporto con iscritti, simpatizzanti e cittadini.

Per l’occasione, è stato allestito un gazebo in piazza San Frediano, dove i rappresentanti locali di Forza Italia, guidati dal segretario comunale Claudio Lazzarini, sono stati presenti per promuovere la campagna di adesione e incontrare le persone.