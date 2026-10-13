Fornaciari solidale con Pardini, il sindaco di Lucca ringrazia: “La buona politica è anche questa”

Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, ringrazia pubblicamente il primo cittadino di Porcari, Leonardo Fornaciari, per la solidarietà espressa da quest’ultimo in relazione ai manifesti apparsi nel centro storico della città della Pantera. “Ho letto con grande piacere il post del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, che voglio ringraziare sinceramente per le parole di vicinanza e solidarietà che mi ha rivolto. La buona politica – ha dichiarato Pardini – è anche questa: saper unire persone con storie e appartenenze politiche diverse quando ci sono principi e valori che devono essere difesi insieme”.

“Leonardo e io proveniamo da esperienze politiche differenti – continua il sindaco di Lucca – ma questo non ci impedisce di riconoscere entrambi che offendere, insultare e rivolgere accuse infamanti ad un sindaco, così come a qualsiasi altra persona, è qualcosa che non può essere accettato. Il confronto, anche duro, è il sale della democrazia. Ma il rispetto delle persone e delle istituzioni dovrebbe sempre venire prima delle divisioni politiche”.

“Per questo apprezzo chi, anche partendo da posizioni diverse, cerca ciò che unisce, anziché trovare sempre nuovi motivi per dividere. Grazie Leonardo, per aver dimostrato con le tue parole che la buona politica sa andare oltre gli schieramenti. E che si può essere avversari politici senza per questo diventare nemici”, ha concluso Mario Pardini.

“Ha ragione Leonardo Fornaciari: non sono questi i metodi con cui pensare di contrastare Mario Pardini e la politica portata avanti dalla sua giunta. Anzi. L’opposizione, sacrosanta, si fa con gli argomenti, con la proposta di una visione differente di città (e io ho una visione totalmente differente da quella proposta dalla sua amministrazione, su tantissimi temi), non certamente con questi mezzucci: se si hanno le prove si denunci, altrimenti è solo diffamazione. Alle prossime elezioni amministrative io e Mario Pardini – dice il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti – ci troveremo su sponde diverse e il mio impegno sarà tutto per far vincere il centrosinistra con il candidato che sceglierà, non c’è alcun dubbio. Ma in questo momento, da sindaco di Pescaglia, gli esprimo la mia solidarietà. Politicamente sarà sempre un avversario ma certamente mai un nemico“.