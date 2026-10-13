Manifesti contro Pardini, la solidarietà di Fornaciari: “In politica si combattono le idee, mai le persone”

Il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, esprime solidarietà al primo cittadino di Lucca, Mario Pardini, dopo la comparsa in città di manifesti anonimi contenenti accuse di voto di scambio. Sulla vicenda, per la quale Pardini ha annunciato il ricorso alle vie legali, Fornaciari interviene con un post intitolato Di offese, di ingiurie e di altre sciocchezze.

“Prendo in prestito e cambio un po’ un titolo di un album dell’amato Guccini per una riflessione su quanto sta accadendo a Mario Pardini, sindaco di Lucca. Con una precisazione: le ‘sciocchezze’, quando mettono in discussione l’onestà di una persona, possono fare molto male”.

“A Mario voglio far arrivare la mia vicinanza per i manifesti anonimi comparsi in città e per le gravi accuse che gli sono state rivolte. Chi amministra sa che il proprio operato è sottoposto ogni giorno al giudizio dei cittadini. La critica, anche dura, il dissenso e la satira fanno parte della vita democratica. Accusare attraverso un manifesto anonimo una persona di aver ottenuto il mandato con il voto di scambio comporta però una responsabilità ben diversa: chi sostiene di avere prove le porti nelle sedi competenti, assumendosi la responsabilità delle proprie affermazioni”.

“Altrimenti – osserva Fornaciari – è solo macchina del fango. E la macchina del fango danneggia le persone e impoverisce la democrazia: alimenta il sospetto, avvelena il confronto pubblico e mina la fiducia nelle istituzioni. È un meccanismo che deve preoccupare tutti, qualunque sia la nostra appartenenza politica”.