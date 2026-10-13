Offese a Pardini, Lucca Civica-Volt-Lucca è Popolare: “Solidarietà al sindaco, ma il rispetto vale per tutti”

“ Al sindaco Pardini va la nostra solidarietà per le offese personali ricevute. La dignità delle persone viene prima delle appartenenze politiche. È proprio questo principio a rendere contraddittorio il comunicato dei capigruppo di maggioranza. Sostengono che offendere il sindaco significhi ferire le istituzioni, poi descrivono due consiglieri eletti dai cittadini come persone mosse dal livore quotidiano e in trance pre-elettorale”.

Queste le parole di Marco Barsella, Jacopo Massagli e Alessandro Bassetti per il gruppo consiliare Lucca Civica – Volt – Lucca è Popolare.

“Anche Bianucci e Vietina fanno parte delle istituzioni. Oppure, per la maggioranza, il rispetto istituzionale spetta soltanto a chi governa? – continuano -. Le loro dichiarazioni possono essere contestate, anche duramente. Ma attribuire agli interlocutori livore e perdita di lucidità è esattamente il contrario di quel confronto misurato che i capigruppo dichiarano di voler difendere. Non stiamo equiparando episodi diversi. Stiamo chiedendo coerenza a chi pretende di impartire lezioni di rispetto mentre scredita i propri avversari”.