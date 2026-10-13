Volantini contro il sindaco, i capigruppo di maggioranza: “Dall’opposizione occasione mancata per dimostrare buonsenso”

“Nel cuore di Lucca sono apparsi fogli e adesivi offensivi verso il sindaco Mario Pardini e l’amministrazione. Un attacco di fronte al quale sarebbe stato lecito aspettarsi la solidarietà collettiva di tutte le componenti politiche e civili cittadine, oltre gli schieramenti. Il condizionale però è inevitabile, perché una parte della minoranza ha, invece, preferito attaccare ulteriormente il sindaco”. Lo dicono i capigruppo di maggioranza (Fava, Del Barga, Di Vito, Pasquinelli e Pierini) in consiglio comunale.

“Hanno scelto di usare la vicenda – prosegue la nota – per colpire l’amministrazione, anziché riconoscere che certi limiti non si superano e che la solidarietà verso chi subisce non dipende dal colore politico”.

Secondo i capigruppo “ormai chiedere equidistanza e buonsenso, quel minimo di misura che dovrebbe valere sempre, è ormai diventato impossibile a causa dello stato di trance pre-elettorale nel quale versano, da mesi, queste persone. Siamo quindi sorpresi fino ad un certo punto”.