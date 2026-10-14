Dalla viabilità alla sicurezza stradale, Pontetetto indica alla giunta le sue urgenze

Si è parlato di sicurezza stradale, opere pubbliche, in cantiere e ancora da realizzare, di edilizia popolare e anche della situazione della Trebesto, la cui concessione per il campo sportivo di Sorbano è in scadenza.

L’occasione è stata l’assemblea pubblica che si è svolta lunedì sera (12 ottobre) a Pontetetto alla presenza del sindaco Mario Pardini, degli assessori Barsanti, Bartolomei, Bruni, Buchighani, e Testaferrata, del presidente dell’Erp Bertoncini e di dirigenti e tecnici comunali.

Quasi due ore in cui si è dibattuto di tutto quanto necessario a un quartiere periferico, ma che dista meno di un chilometro dalle mura urbane e dove l’insediamento abitativo è importante, trattandosi della principale via di collegamento con Pisa non autostradale.

Un lungo elenco di desiderata, quelli dei cittadini, fra i quali ha prevalso la richiesta di chiarimenti sulla nuova rotatoria che sarà realizzata all’incrocio con via del Giardino e per il collegamento con il polo tecnologico e, soprattutto, la richiesta di chiarimenti sui tempi per la realizzazione dell’asfalto fonoassorbente nel primo tratto del viale San Concordio, dove i residenti da anni lamentano, prove scientifiche alla mano, rumore per il passaggio i mezzi pesanti, vibrazioni legate al fosso tombato al di sotto del manto stradale, che oltre che a togliere il sonno provocano anche lesioni alle abitazioni della zona.

Alle sollecitazioni dei cittadini hanno risposto gli assessori competenti e il sindaco, che prosegue così il viaggio fra i paesi di Lucca, che vale anche come restituzione di oltre 4 anni di mandato elettorale, per spiegare cosa si è fatto e cosa c’è ancora da fare per la città e le periferie.

“Un incontro – ha spiegato il sindaco – nato anche dalle richieste contenute in una petizione di Potere al Popolo. Perché quando ci sono problemi da risolvere, ascoltiamo tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche. È stata una serata di confronto vero, con tante persone che hanno portato segnalazioni, proposte e anche critiche. Tutte importanti, perché amministrare significa prima di tutto conoscere i problemi delle persone e cercare di risolverli. Non sempre abbiamo una risposta immediata e non sempre le soluzioni sono semplici. Ma il nostro impegno è esserci, ascoltare e lavorare per dare risposte concrete. Per me la politica è questa: fare il massimo per la nostra comunità, provarci fino in fondo e metterci sempre la faccia. Grazie a chi ha partecipato e un grazie anche a quella parte della minoranza che persino di fronte alla gravità di quanto accaduto con i volantini offensivi nei miei confronti, trova il modo di rigirare la frittata senza spendere nemmeno una parola di condanna. Mentre io continuo a dedicarmi a ciò che conta, amministrare la nostra città, alla mia campagna elettorale, a quanto pare, ci pensano già loro. Io continuo a occuparmi di Lucca”.