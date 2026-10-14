Logo
asfalto
assemblea pubblica
assessori
campagna elettorale
case erp
città
comunità
concessione
edilizia popolare
manutenzione
opere pubbliche
periferie
politica
Pontetetto
Potere al popolo
residenti
risposte
sicurezza stradale
sindaco
Lucca
Fabio Barsanti
Marco Bertoncini
Mario Pardini
Moreno Bruni
Nicola Buchignani
Salvadore Bartolomei
Simona Testaferrata

Il dibattito

|
Politica
/

Dalla viabilità alla sicurezza stradale, Pontetetto indica alla giunta le sue urgenze

14 ottobre 2026 | 09:29
Share0
di Redazione

Redazione

Dalla viabilità alla sicurezza stradale, Pontetetto indica alla giunta le sue urgenze

Assemblea pubblica con il sindaco Pardini e gli assessori. Fra le priorità la manutenzione e l’asfalto del primo tratto del viale S.Concordio

Si è parlato di sicurezza stradale, opere pubbliche, in cantiere e ancora da realizzare, di edilizia popolare e anche della situazione della Trebesto, la cui concessione per il campo sportivo di Sorbano è in scadenza.

assemblea pubblica, Pontetetto,

L’occasione è stata l’assemblea pubblica che si è svolta lunedì sera (12 ottobre) a Pontetetto alla presenza del sindaco Mario Pardini, degli assessori Barsanti, Bartolomei, Bruni, Buchighani, e Testaferrata, del presidente dell’Erp Bertoncini e di dirigenti e tecnici comunali.
Quasi due ore in cui si è dibattuto di tutto quanto necessario a un quartiere periferico, ma che dista meno di un chilometro dalle mura urbane e dove l’insediamento abitativo è importante, trattandosi della principale via di collegamento con Pisa non autostradale.

assemblea pubblica, Pontetetto,

Un lungo elenco di desiderata, quelli dei cittadini, fra i quali ha prevalso la richiesta di chiarimenti sulla nuova rotatoria che sarà realizzata all’incrocio con via del Giardino e per il collegamento con il polo tecnologico e, soprattutto, la richiesta di chiarimenti sui tempi per la realizzazione dell’asfalto fonoassorbente nel primo tratto del viale San Concordio, dove i residenti da anni lamentano, prove scientifiche alla mano, rumore per il passaggio i mezzi pesanti, vibrazioni legate al fosso tombato al di sotto del manto stradale, che oltre che a togliere il sonno provocano anche lesioni alle abitazioni della zona.

assemblea pubblica, Pontetetto,

Alle sollecitazioni dei cittadini hanno risposto gli assessori competenti e il sindaco, che prosegue così il viaggio fra i paesi di Lucca, che vale anche come restituzione di oltre 4 anni di mandato elettorale, per spiegare cosa si è fatto e cosa c’è ancora da fare per la città e le periferie.

“Un incontro – ha spiegato il sindaco – nato anche dalle richieste contenute in una petizione di Potere al Popolo. Perché quando ci sono problemi da risolvere, ascoltiamo tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche. È stata una serata di confronto vero, con tante persone che hanno portato segnalazioni, proposte e anche critiche. Tutte importanti, perché amministrare significa prima di tutto conoscere i problemi delle persone e cercare di risolverli. Non sempre abbiamo una risposta immediata e non sempre le soluzioni sono semplici. Ma il nostro impegno è esserci, ascoltare e lavorare per dare risposte concrete. Per me la politica è questa: fare il massimo per la nostra comunità, provarci fino in fondo e metterci sempre la faccia. Grazie a chi ha partecipato e un grazie anche a quella parte della minoranza che persino di fronte alla gravità di quanto accaduto con i volantini offensivi nei miei confronti, trova il modo di rigirare la frittata senza spendere nemmeno una parola di condanna. Mentre io continuo a dedicarmi a ciò che conta, amministrare la nostra città, alla mia campagna elettorale, a quanto pare, ci pensano già loro. Io continuo a occuparmi di Lucca”.

Di diverso segno il commento di Potere al Popolo: “L’incontro col sindaco arriva con estremo ritardo a seguito di un lungo lavoro di inchiesta svolto nell’ultimo anno e mezzo da Potere al Popolo – lontano dai riflettori elettorali – e della petizione popolare sottoscritta da 110 residenti del quartiere, protocollato alla giunta comunale e al presidente dell’Erp il 29 aprile. La petizione evidenziava alcuni punti che purtroppo fino ad oggi non hanno trovato risposta, nonostante ripetute sollecitazioni: dalla mancata manutenzione degli alloggi Erp (i lavori di riqualificazione delle facciate sono iniziati solo negli ultimi giorni e per una piccola parte degli edifici) alla scarsa sicurezza stradale, dall’illuminazione pubblica carente al parco giochi in stato di semi abbandono, per finire con la totale assenza di attività ricreative e di supporto allo studio per bambini e ragazzi. Nell’incontro che ha avuto tanto il sapore di campagna elettorale , isto l’avvicinarsi delle amministrative, abbiamo ribadito le richieste confidando che non cadano nel vuoto come avvenuto finora, ma siamo pronti a continuare il nostro controllo popolare con gli abitanti del quartiere”.

assemblea pubblica, Pontetetto,