I pericoli dell’Intelligenza Artificiale, Lotti e Bertieri interrogano l’Unione dei comuni

“L’Intelligenza Artificiale rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo, ma porta con sé rischi da non sottovalutare, soprattutto per le giovani generazioni: dalla tutela della privacy dei minori al pericolo del cyberbullismo tramite deepfake, fino alla perdita del senso critico ed al divario digitale”. Ne sono convinte le consigliere di Borgo a Mozzano Maria Lotti e Yamila Bertieri (consigliere anche dell’Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio), che hanno deciso di depositare un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni e alla Giunta.

​L’iniziativa prende le mosse dalle recenti normative europee e nazionali, oltre che dalle linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito (D.M. n. 166/2025) e dalle indicazioni del Garante della Privacy.

​“L’uso di motori di ricerca evoluti – spiegano le consigliere -, assistenti virtuali e piattaforme di intelligenza artificiale generativa è ormai diffusissimo tra gli studenti del nostro territorio. L’Unione dei Comuni, in quanto ente di coordinamento delle politiche socio-educative e giovanili attraverso la Programmazione Educativa di Zona (P.E.Z.) può intervenire. È necessario un ruolo attivo delle istituzioni locali per affiancare le scuole e le famiglie nel guidare i ragazzi verso un uso etico, sicuro e critico delle nuove tecnologie, evitando che la tecnologia si trasformi in uno strumento di esclusione sociale o di vulnerabilità per i dati personali dei nostri figli”.

​L’interrogazione sottopone alla Giunta 4 precise richieste programmatiche come promuovere un tavolo di confronto e un monitoraggio con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e superiori della Media Valle per rilevare l’impatto, la diffusione e le criticità legate all’uso dell’IA tra i banchi di scuola.

​E, poi, promuovere e coordinare un piano formativo sulla cittadinanza digitale rivolto a studenti e famiglie, articolato in laboratori sull’uso consapevole dell’IA, incontri sulla sicurezza dei dati e moduli di supporto per i genitori.

Infine la ​verifica sulla disponibilità di risorse regionali (Bandi Regione Toscana per le politiche giovanili) contributi delle Fondazioni bancarie territoriali e sinergie con i fondi Pnrr già assegnati alle scuole, al fine di garantire la totale gratuità di queste attività per gli istituti e per le famigli e farsi promotori di un “Protocollo d’Intesa per la Sicurezza Digitale e la Promozione dell’IA Etica” che coinvolga l’Unione dei Comuni, i singoli Comuni della vallata e la rete delle Istituzioni Scolastiche territoriali.