Volantini contro Pardini, Giannini (Pd): “Si proceda con la querela, basta vittimismo”

Il consigliere difende l’opposizione consiliare e ricorda gli attacchi contro Tambellini e la precedente amministrazione

A intervenire sul caso delle locandine contro il sindaco Pardini è oggi (14 ottobre) il consigliere comunale del Pd Gianni Giannini, che respinge ogni tentativo di attribuire responsabilità all’opposizione consiliare e invita il primo cittadino a procedere con l’annunciata querela per diffamazione.

“C’era un’etica nel fare politica che nel tempo si è esaurita, e cioè quella di non lanciare accuse nefande se non c’è possibilità di replica e quella contro la più vile azione del nascondersi nell’anonimato. Nessuna delle due casistiche sono state presenti nel ‘fattaccio’ dei volantini di accuse al sindaco Pardini, perché il consiglio comunale di ieri ha dato la possibilità, nel luogo più idoneo, di chiarire i termini della solidarietà delle forze politiche, anche se in assenza del sindaco, e perché gli autori dei volantini si sono firmati assumendosi ogni responsabilità”.

“Lucca – prosegue Giannini – non è nuova a episodi di discredito degli avversari politici attraverso il cavalcare argomenti che nel tempo si sono rivelati inesistenti o di pura avversione. Vorrei ricordare il tempo dei volantini su Bibbiano che ancora ci ricordano la stupidità e la ferocia dei loro autori ogni volta che usciamo con l’auto dal parcheggio della Colombaia (parcheggio riservato, tra gli altri, ai consiglieri comunali, ndr). La distesa di volantini sui muri della città con la scritta wanted contro la precedente amministrazione e non so per quale ragione anche contro l’attuale assessore Santini. Volantini mai rimossi e che ancora sono di facile lettura sui muri dell’Agorà“.

“Cosa dire poi – continua il consigliere dem – di quelli al riguardo di un noto maresciallo dei carabinieri con ingiurie non di poco conto. Anche quelli, a distanza di anni, ancora visibili addirittura anche sul muro di facciata di palazzo Santini. Per non parlare dei minacciosi striscioni notturni appesi di fronte alla casa dell’allora sindaco Tambellini, dai quali, se ben ricordo, pochi protagonisti della politica di opposizione del tempo, presero le distanze. Anche se noti, gli autori di questi volantini, riescono a rappresentare una sparuta schiera di fisiologiche sacche della società con pretese di ideologie rivoluzionarie”.

“Insomma, il sindaco Pardini non è l’unico a rimanere meravigliato di tanto sottobosco politico che procede con infantili tentativi di visibilità, ma non è neanche concesso alla macchina del fango di matrice comunale, di stornare responsabilità verso una opposizione consiliare che sempre ha dimostrato maturità e responsabilità nella propria azione politica. Non dimentichi – redarguisce Giannini – il sindaco Pardini quelle infelici uscite dei capigruppo della sua maggioranza quando, per disputa politica, cercarono addirittura di coinvolgere la famiglia dell’ex consigliere Raspini“.