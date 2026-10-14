Volantini contro Pardini, Guidotti (Pd): “Solidarietà al sindaco ma basta polemiche strumentali”

“Ho letto la notizia ed è venuto quasi spontaneo scrivere un commento perché quando si va a offendere la persona è giusto prendere le distanze e dare solidarietà e vicinanza – ha dichiarato Guidotti -. Vorrei però anche sottolineare una cosa semplice: qui si insinua che dietro questi volanti ci sia una cospirazione dell’opposizione, ma sui volantini c’è una sigla ben precisa, c’è una firma. E’ giusto che il sindaco cerchi i colpevoli, ma la cerchia è talmente stretta che fa presto a trovare i responsabili. Quindi quello che dispiace è che alcuni membri della sua maggioranza abbiano usato questi volantini firmati che non vengono dall’opposizione, come mezzucci di bassa lena, come polemica strumentale.Noi come opposizione siamo responsabili delle nostre azioni, non ci permetteremo mai di attaccare volantini del genere. Abbiamo tutti le occasioni per far sentire la nostra voce, anche in Consiglio Comunale . Quindi solidarietà il sindaco, ma chiediamo un po’ più di serietà e di responsabilità in questi casi a Pardini”.