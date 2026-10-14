il commento|
Volantini contro Pardini, Guidotti (Pd): “Solidarietà al sindaco ma basta polemiche strumentali”
“C’è una sigla ben precisa che firma i volantini. La politica torni a confrontarsi sui temi veri della città”
I volantini offensivi contro il sindaco di Lucca, Mario Pardini, comparsi nei giorni scorsi nel centro storico e contenenti anche accuse di voto di scambio, continuano ad alimentare il dibattito politico cittadino. La vicenda, riportata dal nostro giornale lunedì (12 ottobre), è tornata d’attualità sui canali social dove, con un commento sotto il post della vicenda, l’esponente del partito democratico lucchese Roberto Guidotti, ha espresso solidarietà al primo cittadino.
I microfoni di Lucca in diretta hanno raggiunto Guidotti per approfondire la sua posizione.
“Ho letto la notizia ed è venuto quasi spontaneo scrivere un commento perché quando si va a offendere la persona è giusto prendere le distanze e dare solidarietà e vicinanza – ha dichiarato Guidotti -. Vorrei però anche sottolineare una cosa semplice: qui si insinua che dietro questi volanti ci sia una cospirazione dell’opposizione, ma sui volantini c’è una sigla ben precisa, c’è una firma. E’ giusto che il sindaco cerchi i colpevoli, ma la cerchia è talmente stretta che fa presto a trovare i responsabili. Quindi quello che dispiace è che alcuni membri della sua maggioranza abbiano usato questi volantini firmati che non vengono dall’opposizione, come mezzucci di bassa lena, come polemica strumentale.Noi come opposizione siamo responsabili delle nostre azioni, non ci permetteremo mai di attaccare volantini del genere. Abbiamo tutti le occasioni per far sentire la nostra voce, anche in Consiglio Comunale . Quindi solidarietà il sindaco, ma chiediamo un po’ più di serietà e di responsabilità in questi casi a Pardini”.
“Questo non è un caso singolo. Anche nella precedente amministrazione sono stati attaccati politici e istituzioni, quindi è un modus operandi di una parte ben precisa, riconoscibile e rintracciabile – conclude Guidotti -. Chiedo dunque un confronto sincero ma sui temi veri della città, lasciando stare questi mezzucci da poco e che non servono a nessuno”.