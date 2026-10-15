La mobilitazione|
Fratelli d’Italia, gazebo per la raccolta firme contro il velo integrale nei luoghi pubblici
Il partito lucchese in via Beccheria per la partenza della campagna nazionale intitolata ‘Nessuna resti nascosta’
Il coordinamento comunale e provinciale di Fratelli d’Italia Lucca invita tutti i cittadini a partecipare al gazebo di raccolta firme nell’ambito della campagna nazionale Nessuna resti nascosta.
L’appuntamento è fissato per domani (16 ottobre) dalle 15,30 alla 19 in via Beccheria a Lucca.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere le proposte di legge di Fratelli d’Italia volute per vietare il velo integrale nei luoghi pubblici e contrastare con fermezza la diffusione dell’integralismo islamico.
“Difendere la dignità e la libertà delle donne, la nostra sicurezza e i valori fondanti della nostra società è un dovere prioritario. Non possiamo accettare che in nome di un fondamentalismo religioso vengano annullati i diritti e la visibilità della persona”, dichiarano i rappresentanti del coordinamento comunale e provinciale di Fratelli d’Italia Lucca.
Al gazebo sarà possibile firmare la petizione a sostegno delle proposte della forza politica e confrontarsi direttamente con gli esponenti locali. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.