Il commento|
Lubec, Zucconi (FdI): “A Lucca un appuntamento di alto livello per valorizzare il ruolo della cultura”
L’onorevole: “Quest’anno una manifestazione di alto profilo, che conferma Lucca come punto di riferimento nazionale per le politiche culturali”
“Lubec rappresenta una realtà di assoluto valore nel panorama culturale nazionale. Giunta alla sua ventiduesima edizione, quest’anno con il titolo Ri-Generazioni culturali, la manifestazione conferma la capacità di Lucca di essere un punto di riferimento per il confronto sui temi della cultura, dell’innovazione e dello sviluppo dei territori”. Lo afferma l’onorevole Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e segretario di presidenza alla Camera.
“LuBeC – prosegue Zucconi – ha il merito di affrontare la cultura nelle sue molteplici dimensioni: dalla valorizzazione del patrimonio culturale alla trasformazione digitale, dalla sostenibilità al welfare culturale, fino all’accessibilità. Non soltanto eventi, ma occasioni concrete di confronto tra istituzioni, professionisti, imprese e mondo della ricerca. La qualità dei relatori e dei temi affrontati dimostra quanto sia importante investire in iniziative che mettano in rete competenze ed esperienze. La cultura, infatti, non è solo custodia della nostra identità e della nostra storia, ma anche una risorsa strategica per la coesione sociale, la competitività e la rigenerazione dei territori. A Promo Pa Fondazione e all’amministrazione comunale va dunque il mio plauso per aver realizzato anche quest’anno una manifestazione di alto profilo, che conferma Lucca come punto di riferimento nazionale per le politiche culturali e per la cultura intesa come motore di sviluppo e opportunità per il futuro“.