Lubec, Zucconi (FdI): “A Lucca un appuntamento di alto livello per valorizzare il ruolo della cultura”

“LuBeC – prosegue Zucconi – ha il merito di affrontare la cultura nelle sue molteplici dimensioni: dalla valorizzazione del patrimonio culturale alla trasformazione digitale, dalla sostenibilità al welfare culturale, fino all’accessibilità. Non soltanto eventi, ma occasioni concrete di confronto tra istituzioni, professionisti, imprese e mondo della ricerca. La qualità dei relatori e dei temi affrontati dimostra quanto sia importante investire in iniziative che mettano in rete competenze ed esperienze. La cultura, infatti, non è solo custodia della nostra identità e della nostra storia, ma anche una risorsa strategica per la coesione sociale, la competitività e la rigenerazione dei territori. A Promo Pa Fondazione e all’amministrazione comunale va dunque il mio plauso per aver realizzato anche quest’anno una manifestazione di alto profilo, che conferma Lucca come punto di riferimento nazionale per le politiche culturali e per la cultura intesa come motore di sviluppo e opportunità per il futuro“.