Scuola, Giannini (FdI): “La Cgil contro l’esercito? Scandaloso negare ai ragazzi un’opportunità di formazione”

“Leggo con profonda indignazione la presa di posizione della Flc-Cgil dell’Emilia-Romagna, che chiede di interrompere le iniziative di orientamento dell’Esercito nelle scuole e invita gli istituti a disobbedire. Trovo sconcertante che si arrivi a ostacolare un’opportunità di conoscenza e formazione soltanto perché non corrisponde alla propria visione ideologica. Da quando presentare ai giovani una carriera al servizio dello Stato è diventato qualcosa da combattere?”. Lo dichiara Michele Giannini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Lucca.

“Servire lo Stato è un onore e lo dico da cittadino ma anche da sindaco. Indossare un’uniforme – prosegue Giannini – significa assumersi responsabilità, mettere le proprie capacità al servizio della collettività e acquisire preparazione, disciplina e competenze professionali. L’esercito offre percorsi qualificati e concrete prospettive di carriera, che ragazze e ragazzi hanno tutto il diritto di conoscere e valutare liberamente. Trovo inaccettabile che, pur di difendere determinate posizioni ideologiche, si finisca per limitare le possibilità di scelta dei giovani. La scuola deve fornire strumenti per decidere consapevolmente, non chiudere le porte a determinate professioni per pregiudizio. Conoscere le opportunità dell’Esercito non significa essere preparati alla guerra, ma poter valutare un percorso di vita e di lavoro”.

“C’è poi un aspetto che chi contesta queste iniziative sembra dimenticare: da questi percorsi possono nascere donne e uomini che entreranno nelle forze armate e nelle forze dell’ordine, professionisti che ogni giorno ci difendono e ci proteggono, spesso rischiando la propria vita per salvaguardare quella degli altri. Parliamo di persone che servono il paese con dedizione, competenza e senso del dovere. Impedire ai giovani di conoscere queste opportunità – aggiunge il coordinatore provinciale di FdI – significa privarli della possibilità di valutare una strada importante di realizzazione personale e professionale”.