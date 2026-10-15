Vivere il centro storico: “Mesi per riottenere il cartello di isola pedonale in via del Carmine”

“Per realizzare i 4 stalli di sosta in via Mordini, il cartello di isola pedonale all’altezza di via del Carmine è stato rimosso e nessuno si è preoccupato di ricollocarlo all’incrocio con via Fillungo”. Lo segnala Vivere il Centro Storico.

“Risultato? Un’isola pedonale senza il cartello che la protegge, con la conseguenza che gli automobilisti muniti di permesso di accesso alla Ztl potevano tranquillamente imboccare via Fillungo, pur non essendo autorizzati a transitare in un’isola pedonale. Una situazione anomala, che il nostro Comitato segnalava da mesi. E il Comune? Ha lasciato correre, fino a quando, soltanto l’altro ieri, la nostra richiesta è stata finalmente valutata e accolta. Ci voleva davvero così tanto per rimettere un cartello al posto giusto? Ora ci aspettiamo che nei prossimi giorni venga ricollocato. Non chiediamo un favore, ma il ripristino di una situazione che non avrebbe mai dovuto essere compromessa. Riconosciamo all’assessore Santini il merito dei 4 nuovi stalli di via Mordini. Ma non accettiamo che questo risultato venga presentato senza ricordare il prezzo pagato dai residenti: 64 stalli persi in seguito all’abrogazione del regolamento approvato dalla precedente amministrazione. 4 stalli recuperati, 64 persi: il saldo per i residenti resta pesantemente negativo”.