Nuova legge sui caregiver, Fdi: “Una risposta a una battaglia di civiltà a sostegno delle famiglie”

Fantozzi e Benedusi plaudono al percorso del Governo Meloni: sostegni economici, permessi e smart working per chi assiste parenti con disabilità

Tutele economiche e lavorative per chi assiste un familiare con disabilità: è il tema al centro dell’intervento di Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e Chiara Benedusi, responsabile provinciale del dipartimento sociale e famiglia del partito.

“Il riconoscimento dei caregiver familiari e il potenziamento dei permessi lavorativi per l’assistenza ai parenti con disabilità rappresentano una svolta di civiltà che il Governo Meloni sta portando avanti con determinazione e concretezza”, dicono.

“Con l’avvicinarsi delle tappe chiave della nuova legge sui caregiver – sottolineano i due esponenti di Fdi – , alla quale ha contribuito in maniera determinante l’onorevole Alessandro Amorese, diamo finalmente una risposta strutturale a milioni di italiani. A partire dal censimento sulla piattaforma Inps, l’obiettivo è garantire tutele economiche dirette, come il contributo fino a 400 euro mensili, ma soprattutto una cornice di diritti e dignità per chi svolge un carico assistenziale gravoso e prevalente all’interno delle mura domestiche, anche relativamente ai permessi di lavoro collegati alla legge 104 e a molto altro”.

“Sono risposte concrete alle esigenze di tante famiglie della provincia di Lucca che hanno giustamente sollevato a più riprese queste problematiche. Un altro passaggio chiave per la tutela dei più deboli, con atti concreti e tangibili e non con l’enunciazione di slogan che rimangono tali, come abbiamo visto fare dai governi precedenti e da tanti soggetti politici del campo avverso al nostro”, dice Vittorio Fantozzi.