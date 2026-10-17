Amministrative, irrompe Del Ghingaro: “Le prossime scadenze elettorali misureranno la vitalità del civismo”

Appello all’unità delle liste che non fanno riferimento ai partiti e orizzonte 2027: “Amministrare bene non è una loro prerogativa esclusiva”

Del Ghingaro e le sue liste civiche protagonista alle amministrative della prossima primavera? Qualcosa in più di una semplice ipotesi.

Quelli che finora erano solo rumors diventano roba concreta con il post pubblicato questa mattina (17 ottobre) dall’emblematico titolo Civici e liberi di servire dall’ex sindaco di Capannori e di Viareggio in cui chiama a raccolta i civici con obiettivo 2027.

“La prossima primavera diversi comuni della nostra provincia torneranno al voto, a cominciare dal comune capoluogo – dice Del Ghingaro – È un passaggio che merita una riflessione meno affrettata di quella che di solito accompagna le campagne elettorali, perché riguarda il modo in cui le comunità scelgono di essere governate. I Comuni sono il luogo in cui la politica incontra la vita quotidiana delle persone. Lì contano meno le appartenenze e di più la capacità di far funzionare i servizi, di curare il territorio, di ascoltare chi abita un quartiere o una frazione e di tradurre quei bisogni in decisioni. Eppure è proprio su questo terreno che i partiti mostrano oggi la fatica maggiore. Le scelte si definiscono sempre più spesso altrove, seguendo equilibri interni e percorsi individuali, e il legame con la realtà dei territori si fa più debole. L’astensionismo crescente, anche in elezioni che dovrebbero essere le più vicine ai cittadini, ne è il segnale più evidente”.

“Il civismo – spiega l’ex primo cittadino – nasce dentro questo spazio. Non come contrapposizione ai partiti, ma come un modo diverso di intendere l’impegno amministrativo: partire dalla città e dai suoi bisogni, scegliere le persone per le loro competenze, confrontarsi con tutti senza dipendere da nessuno, valutare le proposte per ciò che valgono, non per la parte da cui provengono. Una politica che ha come unico riferimento l’interesse della comunità che è chiamata a servire. Viareggio ne è stata, in questi anni, una testimonianza concreta. Una città che aveva conosciuto il dissesto ha ritrovato stabilità e prospettiva attraverso un’esperienza civica che, per oltre dieci anni, ha governato con tutti i partiti all’opposizione. Non lo ricordo per rivendicare un merito, ma perché quell’esperienza dimostra che amministrare bene non è una prerogativa esclusiva dei partiti”.

“Occorre tuttavia distinguere. Non ogni lista che si definisce civica lo è davvero: accanto alle esperienze nate dal territorio, a ogni scadenza elettorale compaiono liste costruite per sostenere uno schieramento, prive di radici e destinate a esaurirsi con il voto. Il civismo autentico si riconosce da altro: da una storia, da un legame reale con la propria comunità, dalla libertà con cui assume le proprie decisioni. A questo civismo spetta oggi una responsabilità precisa: contribuire al dibattito pubblico con idee e proposte – sui servizi, sulla sanità, sull’ambiente, sulla casa, sui giovani, sulla trasparenza amministrativa – e portarle avanti con coerenza. Le singole esperienze, se restano isolate, rischiano di apparire marginali; se dialogano tra loro, possono diventare una voce autonoma e credibile. È un lavoro che richiede tempo e serietà, e che in diverse realtà è già in corso”.

“La rappresentanza civica resta, a mio avviso, uno dei presidi più importanti della democrazia locale – conclude – Le prossime scadenze amministrative saranno l’occasione per misurarne la vitalità”.