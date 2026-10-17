Giannini e Bonuccelli (FdI): “La libertà e la dignità delle donne non sono negoziabili”

Dopo le tappe di Viareggio e Marina di Pietrasanta, la campagna di Fratelli d’Italia Nessuna resti nascosta – Vietiamo il velo integrale, fermiamo l’integralismo islamico prosegue in Versilia e arriva a Lido di Camaiore . All’appuntamento fissato per lunedì (19 ottobre), dalle 9 alle 13, davanti al pontile, sarà presente anche l’onorevole Giovanni Donzelli , deputato di Fratelli d’Italia.

“Al centro della campagna – dicono Claudia Bonuccelli e Michele Giannini, rispettivamente coordinatrice della Versilia e presidente provinciale di Lucca – vi sono il contrasto alle imposizioni che limitano l’autodeterminazione femminile, il divieto del velo integrale nei luoghi pubblici, la lotta ai matrimoni forzati e alle pratiche lesive della dignità delle donne, oltre a maggiori controlli sulla trasparenza dei finanziamenti provenienti dall’estero destinati ai luoghi di culto. La tappa di Lido di Camaiore rappresenta un ulteriore momento di partecipazione e sensibilizzazione, attraverso il contatto diretto con i cittadini, volantinaggio e la raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge”.