Giannini e Bonuccelli (FdI): “La libertà e la dignità delle donne non sono negoziabili”
Prosegue in Versilia la campagna di raccolta firme “contro il velo islamico” di Fratelli d’Italia
Dopo le tappe di Viareggio e Marina di Pietrasanta, la campagna di Fratelli d’Italia Nessuna resti nascosta – Vietiamo il velo integrale, fermiamo l’integralismo islamico prosegue in Versilia e arriva a Lido di Camaiore. All’appuntamento fissato per lunedì (19 ottobre), dalle 9 alle 13, davanti al pontile, sarà presente anche l’onorevole Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia.
“Al centro della campagna – dicono Claudia Bonuccelli e Michele Giannini, rispettivamente coordinatrice della Versilia e presidente provinciale di Lucca – vi sono il contrasto alle imposizioni che limitano l’autodeterminazione femminile, il divieto del velo integrale nei luoghi pubblici, la lotta ai matrimoni forzati e alle pratiche lesive della dignità delle donne, oltre a maggiori controlli sulla trasparenza dei finanziamenti provenienti dall’estero destinati ai luoghi di culto. La tappa di Lido di Camaiore rappresenta un ulteriore momento di partecipazione e sensibilizzazione, attraverso il contatto diretto con i cittadini, volantinaggio e la raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge”.
“Con questa campagna – aggiungono – vogliamo ribadire un principio fondamentale: nessuna donna deve essere privata della propria libertà, costretta a subire imposizioni o privata del diritto di scegliere. La libertà religiosa è un diritto da tutelare, ma non può essere utilizzata per giustificare pratiche che contrastano con la dignità della persona, l’uguaglianza e i principi del nostro ordinamento“.