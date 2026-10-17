“La politica deve offrire ragioni per credere nella democrazia”. Alla Zecca l’incontro sulla nuova legge elettorale

“La priorità per chi governa dovrebbe essere riportare i cittadini alle urne, non riscrivere le regole del voto secondo le convenienze dei partiti. La legge elettorale riguarda un principio fondamentale della nostra democrazia: il diritto dei cittadini di scegliere chi li rappresenta. Non può essere considerata una questione riservata alle segreterie dei partiti o alle maggioranze parlamentari”. Lo affermano Lucca Civica-Volt-Lucca è Popolare, Lucca è un grande noi, Impegno civico per Lucca, Lucca Futura e Lucca Partecipa che promuovono l’incontro pubblico La nuova legge elettorale: limiti, criticità, pericoli , con il professor Emanuele Rossi, ordinario di diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’evento si terrà mercoledì (21 ottobre), alle 17,30, nella sala conferenze del Museo dell’Antica Zecca (piazzale Verdi, Lucca).

“Mentre cresce la distanza tra cittadini e istituzioni – aggiungono le liste civiche di sinistra – la politica dovrebbe interrogarsi sulle ragioni dell’astensionismo e assumersi la responsabilità di ricostruire fiducia e partecipazione. Invece si cambiano le regole del gioco a pochi mesi dalle elezioni, alimentando il sospetto che l’obiettivo sia tutelare gli equilibri di potere e garantire la permanenza degli eletti, anziché restituire centralità agli elettori. È questa la questione politica che non può essere elusa: una legge elettorale deve servire alla democrazia, non alla convenienza di chi governa. E una democrazia si indebolisce quando i cittadini percepiscono che il proprio voto conta sempre meno”.