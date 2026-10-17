L'intervento|
Organismi territoriali di partecipazione, il comitato torna all’attacco: “Dibattito si faccia in Consiglio”
I cittadino che chiedono l’attuazione di regolamento e statuto: “Sia affrontato come patrimonio comune e non come contrapposizione di parte”
A seguito del riscontro fornito dal sindaco in merito alla petizione presentata dalla cittadinanza il comitato per l’istituzione degli organismi territoriali di partecipazione torna all’attacco.
“La democrazia partecipativa – dicono dall’Otp – non può essere archiviata con semplici passaggi burocratici né surrogata da incontri informali o iniziative di facciata. Nonostante lo statuto e il regolamento vigente approvato nel 2012 prevedano espressamente gli Otp come strumenti strutturati per restituire centralità alle frazioni e ai quartieri, la linea dell’amministrazione continua a essere quella di un rinvio sistematico, delegando ogni decisione concreta al prossimo mandato amministrativo. Una scelta che rischia di svuotare di significato le prerogative democratiche dei cittadini e della vita pubblica locale”.
“Le iniziative di sola informazione o ascolto passivo non possano costituire – proseguono dal comitato – un equivalente dei veri processi partecipativi e consultivi previsti dall’ordinamento comunale. Eventuali criticità di tipo gestionale o regolamentare addotte dalla giunta dovrebbero infatti tradursi in tempestive proposte di modifica e adeguamento, piuttosto che nell’accantonamento di un istituto garantito dalla carta fondamentale della città. Rivolgiamo pertanto una sollecitazione diretta e determinata a tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza sia di minoranza, affinché il tema della partecipazione territoriale sia affrontato come patrimonio comune e non come sterile contrapposizione di parte. Richiediamo anche l’immediata convocazione della commissione consiliare competente e l’avvio di un dibattito formale e trasparente in consiglio comunale, sede nella quale ciascun rappresentante eletto sarà chiamato ad assumere una posizione chiara sul futuro degli strumenti di partecipazione dei cittadini”.