Organismi territoriali di partecipazione, il comitato torna all’attacco: “Dibattito si faccia in Consiglio”

“Le iniziative di sola informazione o ascolto passivo non possano costituire – proseguono dal comitato – un equivalente dei veri processi partecipativi e consultivi previsti dall’ordinamento comunale. Eventuali criticità di tipo gestionale o regolamentare addotte dalla giunta dovrebbero infatti tradursi in tempestive proposte di modifica e adeguamento, piuttosto che nell’accantonamento di un istituto garantito dalla carta fondamentale della città. ​Rivolgiamo pertanto una sollecitazione diretta e determinata a tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza sia di minoranza, affinché il tema della partecipazione territoriale sia affrontato come patrimonio comune e non come sterile contrapposizione di parte. Richiediamo anche l’immediata convocazione della commissione consiliare competente e l’avvio di un dibattito formale e trasparente in consiglio comunale, sede nella quale ciascun rappresentante eletto sarà chiamato ad assumere una posizione chiara sul futuro degli strumenti di partecipazione dei cittadini”.