D’Ambrosio: “Al fianco degli autotrasportatori e degli agricoltori del sud Italia totalmente abbandonati dal Governo”

“Non ci voltiamo dall’altra parte. Non possiamo permettercelo. Dobbiamo essere al fianco degli autotrasportatori e degli agricoltori che stanno protestando nel sud Italia , degli studenti che in modo pacifico portano avanti le proprie rivendicazioni e condannare fermamente chi usa e ha usato la violenza infiltrandosi in manifestazioni pacifiche col solo scopo di farci distogliere l’attenzione dai veri motivi delle manifestazioni: cittadini esasperati che non arrivano a fine mese totalmente abbandonati dal Governo “. Lo scrive la sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio , sul proprio profilo Facebook.

“Un camionista che spegne il motore – prosegue la prima cittadina altopascese – sa che ogni giorno fermo è un giorno senza reddito. Lo fa lo stesso. Perché ha capito che lavorando così non vivrebbe comunque. Un agricoltore lascia il campo mentre il raccolto aspetta. Lo fa lo stesso. Sono persone che non hanno mai protestato e oggi lo fanno con una dignità che dovrebbe far vergognare chi governa. Accanto a loro, nelle piazze, ci sono i ragazzi. E questo è il fatto politico più importante di questi giorni: adulti e studenti, uniti da una rabbia e da una disperazione che hanno la stessa radice. Un presente che non basta e un futuro che in questo Paese non si sta facendo strada”.