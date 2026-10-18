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“Introdurre un’imposta sui grandi patrimoni”. Prosegue la raccolta firme di Rifondazione Comunista

18 ottobre 2026 | 12:06
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di Redazione

Redazione

&#8220;Introdurre un’imposta sui grandi patrimoni&#8221;. Prosegue la raccolta firme di Rifondazione Comunista

Verranno allestiti due banchetti in via Beccheria. È possibile aderire alla petizione anche online con spid o cie sul sito www.unpercentoequo.it

1%equo. È questo il titolo della campagna promossa a livello nazionale da Rifondazione Comunista per introdurre un’imposta dell’un percento sui grandi patrimoni. La proposta di legge di iniziativa popolare ha raggiunto le cento mila firme e la raccolta prosegue anche a Lucca. Martedì 20 e giovedì 22 ottobre, dalle 17,30 alle 19,30, verranno allestiti due banchetti in via Beccheria.

“È una proposta che guarda al futuro – dicono dal circolo di Lucca – a uno Stato con più risorse per rispondere ai bisogni dei cittadini e delle cittadine”.

Per firmare fisicamente serve un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente o passaporto). È possibile aderire alla petizione anche online con spid o cie sul sito www.unpercentoequo.it.