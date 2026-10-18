“Introdurre un’imposta sui grandi patrimoni”. Prosegue la raccolta firme di Rifondazione Comunista

1%equo. È questo il titolo della campagna promossa a livello nazionale da Rifondazione Comunista per introdurre un’imposta dell’un percento sui grandi patrimoni. La proposta di legge di iniziativa popolare ha raggiunto le cento mila firme e la raccolta prosegue anche a Lucca. Martedì 20 e giovedì 22 ottobre, dalle 17,30 alle 19,30, verranno allestiti due banchetti in via Beccheria.