L'iniziativa popolare|
“Introdurre un’imposta sui grandi patrimoni”. Prosegue la raccolta firme di Rifondazione Comunista
Verranno allestiti due banchetti in via Beccheria. È possibile aderire alla petizione anche online con spid o cie sul sito www.unpercentoequo.it
1%equo. È questo il titolo della campagna promossa a livello nazionale da Rifondazione Comunista per introdurre un’imposta dell’un percento sui grandi patrimoni. La proposta di legge di iniziativa popolare ha raggiunto le cento mila firme e la raccolta prosegue anche a Lucca. Martedì 20 e giovedì 22 ottobre, dalle 17,30 alle 19,30, verranno allestiti due banchetti in via Beccheria.
“È una proposta che guarda al futuro – dicono dal circolo di Lucca – a uno Stato con più risorse per rispondere ai bisogni dei cittadini e delle cittadine”.
Per firmare fisicamente serve un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente o passaporto). È possibile aderire alla petizione anche online con spid o cie sul sito www.unpercentoequo.it.