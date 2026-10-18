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Massarosa, il Movimento 5 Stelle si oppone alla sindaca Barsotti: “Proseguiremo il percorso in autonomia”
Il gruppo territoriale: “Nel corso del mandato siamo stati progressivamente esclusi dal confronto politico e dai processi decisionali”
Il Movimento 5 Stelle di Massarosa si distacca da sindaca Simona Barsotti. Alle precedenti elezioni amministrative, il M5S partecipò con una propria lista a sostegno della candidatura dell’attuale prima cittadina, “all’interno di un progetto che si presentava – dicono dal gruppo territoriale – come ampio, plurale e di ispirazione civica”.
“Nel corso del mandato, tuttavia, il Movimento è stato progressivamente escluso dal confronto politico e dai processi decisionali. Parallelamente – sottolineano i pentastellati – alcune delle forze che avevano dato vita a quel progetto hanno scelto un percorso sempre più orientato all’appartenenza partitica, modificando di fatto l’equilibrio politico originario. Per queste ragioni ci riconosciamo nel fronte che oggi si oppone alla sindaca Barsotti e non intendiamo essere associati alle sue posizioni, alle sue iniziative o alle sue strategie politiche“.
“Proseguiremo il nostro percorso in piena autonomia, valutando ogni scelta esclusivamente nell’interesse dei cittadini di Massarosa, senza appartenenze precostituite e senza partecipare alle attuali contrapposizioni interne alla maggioranza che governa la città”, conclude il M5S di Massarosa.