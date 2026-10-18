Massarosa, il Movimento 5 Stelle si oppone alla sindaca Barsotti: “Proseguiremo il percorso in autonomia”

“Nel corso del mandato, tuttavia, il Movimento è stato progressivamente escluso dal confronto politico e dai processi decisionali. Parallelamente – sottolineano i pentastellati – alcune delle forze che avevano dato vita a quel progetto hanno scelto un percorso sempre più orientato all’appartenenza partitica, modificando di fatto l’equilibrio politico originario. Per queste ragioni ci riconosciamo nel fronte che oggi si oppone alla sindaca Barsotti e non intendiamo essere associati alle sue posizioni, alle sue iniziative o alle sue strategie politiche“.