Voci di un incarico alla Leonardo, Del Ghingaro: “La mia libertà non è in vendita”

“In oltre vent’anni di politica – commenta – mi hanno promesso di tutto, da sottosegretario in giù e ho smesso presto di crederci, anzi ad un certo punto ho cominciato perfino a divertirmi. A Lucca in poche settimane siamo passati dalla presidenza di Gaia al collegio sindacale di Leonardo e chissà quante altre ne diranno. Da inguaribile romantico, mi piace pensare che 43 anni di professione e 21 da sindaco , con risultati dignitosi (perdonate l’immodestia), bastino a dimostrare che si può ottenere un incarico senza la raccomandazione di qualcuno , da destra o da sinistra. Per questo i ricatti velati o le allusioni ammiccanti su di me producono l’effetto contrario”.

“Dietro questa voce, fatta circolare con una goffaggine quasi commovente, si legge un sottinteso chiaro: Del Ghingaro si può comprare. Un’insinuazione che respingo con fermezza – prosegue – So benissimo che c’è chi su queste cose specula, chi le diffonde ad arte, chi sulle insinuazioni ci marcia per convenienza. Ma con me non funziona. Ho costruito la mia vita politica sulla libertà di pensare, scegliere e parlare senza chiedere il permesso a nessuno, non la metto certo in vendita oggi per una poltrona. In politica, come nella vita, la parola data si mantiene, non si rinnova a ogni stagione elettorale sperando nella memoria corta degli altri. Io ho pazienza. E anche una buona memoria. Chi mi conosce sa che mi è sempre piaciuto giocare da protagonista, mai da comprimario, e queste sciocchezze mi confermano che la strada è quella giusta. E a chi, guardando a Lucca, pensasse di ottenere un consenso con l’ennesima lusinga, dico solo che il mio sostegno (ammesso e non concesso che valga qualcosa) non si promette: si merita, con i fatti”.