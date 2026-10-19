Ex Manifattura Tabacchi, Di Vito e Ricci: “Due approcci opposti nelle varianti di Tambellini e Pardini”

Nel dibattito sul futuro dell’ex Manifattura Tabacchi di Lucca intervengono i consiglieri comunali Alessandro Di Vito e Giovanni Ricci, che ripercorrono la storia del complesso a partire dall’esperienza del primo nella consiliatura precedente. Di Vito parla a titolo personale e non di partito, in associazione con Ricci, con cui ha collaborato in questi anni al governo della città.

“Penso di avere le carte in regola per farlo – spiega Di Vito – considerati i 35 accessi agli atti, le tre lettere tecniche inviate alla precedente amministrazione che non hanno mai avuto risposta e infine una mozione in cui invitavo, nell’aprile 2021, il sindaco Tambellini e la sua giunta a ritirare la proposta di finanza di progetto presentata da Coima sgr. La mozione fu bocciata anche da chi ancora oggi siede sui banchi del consiglio, ma quattro mesi dopo l’amministrazione Tambellini rinunciò al progetto. E pensare che le tre lettere, debitamente protocollate, contenevano precise valutazioni tecniche che non furono mai prese in considerazione dal gruppo tecnico di lavoro”.

Il consigliere critica poi alcuni interventi dell’ultimo consiglio comunale. “Hanno dimostrato di non conoscere la materia – afferma – e soprattutto la storia che si è susseguita dal 2020 a oggi. Purtroppo non vi era conoscenza nemmeno dei contenuti dello strumento urbanistico che dovrebbe essere la base su cui avanzare eventuali proposte. Si consiglia di leggersi la variante urbanistica adottata dal sindaco Tambellini nel 2020 e quella adottata dal sindaco Pardini a novembre scorso e di confrontarle: solo così si può capire la differenza di approccio al tema delle due amministrazioni”.

La prima, ricorda Di Vito, aveva alla base tre atti di alienazione della Manifattura sud, quindi di vendita. “Prevedeva categorie di intervento come la ristrutturazione edilizia conservativa, la ristrutturazione edilizia ricostruttiva e infine la sostituzione edilizia – spiega – che voleva dire demolire e ricostruire e che non era ammessa dai vincoli posti dall’allora ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo. La variante Pardini ha cancellato tutto ciò e ha recuperato con un atto di valorizzazione la Manifattura sud, riportandola nella piena proprietà del patrimonio comunale e quindi di tutta la cittadinanza. Restano invece di proprietà privata i 6223 metri quadrati, la parte che guarda via Padre Macarini e il parcheggio pubblico Cittadella, che la precedente amministrazione ha messo all’asta e fatto acquistare da chi ancora oggi resta nell’ombra”.

Altre differenze riguardano gli strumenti. “Un altro aspetto che ha differenziato questa amministrazione – sottolinea Di Vito – è il superamento del piano attuativo, ritenuto ridondante e superfluo, e la sua sostituzione con un intervento diretto di iniziativa pubblica o con un intervento diretto convenzionato di iniziativa privata, per facilitare il recupero del complesso. Dal punto di vista urbanistico, inoltre, la variante del 2025 ha inserito una scheda norma specifica sulla Manifattura, nella quale sono definite in modo preciso le categorie di intervento e le destinazioni urbanistiche per ogni edificio della parte sud, compresa la porzione acquistata dal privato”.