Il comitato|
Vivere il Centro Storico, assemblea ordinaria in via Santa Gemma Galgani
Appuntamento mercoledì (21 ottobre) alle 17,30 per bilancio, rinnovo cariche sociali e discussione delle criticità della città
Il comitato Vivere il Centro Storico convoca la propria assemblea ordinaria per mercoledì (21 ottobre) alle 17,30, in via Santa Gemma Galgani 38.
L’assemblea sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione del centro storico e discutere le iniziative future del comitato.
“Non sono mancate, peraltro, le difficoltà organizzative – dicono da Vcs – Il nuovo regolamento per la gestione degli spazi comunali prevede, per utilizzare per sole tre ore la sala Cred di via Sant’Andrea, un deposito cauzionale di 2mila euro oppure una polizza assicurativa con un massimale di 500mila euro. Condizioni che rendono di fatto impossibile l’utilizzo degli spazi pubblici da parte delle associazioni e dei comitati civici. Il comitato è comunque riuscito a individuare una sede alternativa per lo svolgimento dell’assemblea”.
All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2025, il rinnovo delle cariche sociali, la discussione sulla situazione attuale del centro storico e sulle iniziative da portare avanti, varie ed eventuali.
“Il comitato invita soci, cittadini e tutti coloro che hanno a cuore il futuro del centro storico – conclude Vcs – a partecipare e a contribuire al confronto”.