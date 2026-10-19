Vivere il Centro Storico, assemblea ordinaria in via Santa Gemma Galgani

L’assemblea sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione del centro storico e discutere le iniziative future del comitato.

“Non sono mancate, peraltro, le difficoltà organizzative – dicono da Vcs – Il nuovo regolamento per la gestione degli spazi comunali prevede, per utilizzare per sole tre ore la sala Cred di via Sant’Andrea, un deposito cauzionale di 2mila euro oppure una polizza assicurativa con un massimale di 500mila euro. Condizioni che rendono di fatto impossibile l’utilizzo degli spazi pubblici da parte delle associazioni e dei comitati civici. Il comitato è comunque riuscito a individuare una sede alternativa per lo svolgimento dell’assemblea”.