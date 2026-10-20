La visita|
La sottosegretaria Wanda Ferro in visita in Versilia. FdI: “Un segnale di attenzione al territorio”
“L’attenzione del Governo verso i territori passa anche da questi momenti di confronto diretto”, evidenzia il partito
La sottosegretaria di Stato al ministero dell’interno, Wanda Ferro, giovedì (22 ottobre) sarà impegnata in una serie di appuntamenti in Versilia, “con l’obiettivo di incontrare – dice FdI provincia di Lucca – le realtà locali, confrontarsi con gli amministratori e testimoniare la vicinanza delle Istituzioni a chi ogni giorno lavora per la sicurezza dei cittadini”.
“Questa visita – afferma Fratelli d’Italia della provincia di Lucca – rappresenta un segnale importante di attenzione verso un tema che riguarda direttamente la vita quotidiana delle persone e la serenità delle nostre comunità. Il confronto con gli amministratori consente di raccogliere le esigenze specifiche dei singoli Comuni, approfondire le criticità e portare all’attenzione del Governo le richieste che arrivano dal territorio. Allo stesso tempo, il dialogo con le autorità di pubblica sicurezza permette di rafforzare la collaborazione istituzionale e di affrontare con maggiore consapevolezza le questioni legate alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità“.
“La sicurezza – prosegue – è una priorità che si costruisce attraverso la presenza, l’ascolto e la collaborazione tra istituzioni. L’attenzione del Governo verso i territori passa anche da questi momenti di confronto diretto, fondamentali per comprendere le situazioni concrete e lavorare insieme a risposte efficaci“.
Il programma
La giornata in Versilia prenderà il via alle 10,30 nel Comune di Forte dei Marmi, con saluti all’amministrazione comunale e al personale, alla presenza dei rappresentanti del commissariato di Polizia della cittadina versiliese.
Subito dopo, Ferro farà tappa al Fortino di Forte dei Marmi, luogo simbolo del Comune, dove sarà accolta dal presidente di villa Bertelli, Ermindo Tucci.
La sottosegretaria proseguirà la visita a Camaiore, con un momento di saluto al personale dei Carabinieri, poi l’incontro al commissariato della Polizia di Stato di Viareggio.
Gli appuntamenti si svolgeranno alla presenza delle autorità competenti, tra cui il prefetto e il questore della Provincia di Lucca, nonché dei sindaci e degli amministratori locali coinvolti.
Foto da profilo Facebook ufficiale Wanda Ferro