La sottosegretaria Wanda Ferro in visita in Versilia. FdI: “Un segnale di attenzione al territorio”

La sottosegretaria di Stato al ministero dell’interno, Wanda Ferro , giovedì (22 ottobre) sarà impegnata in una serie di appuntamenti in Versilia , “con l’obiettivo di incontrare – dice FdI provincia di Lucca – le realtà locali, confrontarsi con gli amministratori e testimoniare la vicinanza delle Istituzioni a chi ogni giorno lavora per la sicurezza dei cittadini”.

“Questa visita – afferma Fratelli d’Italia della provincia di Lucca – rappresenta un segnale importante di attenzione verso un tema che riguarda direttamente la vita quotidiana delle persone e la serenità delle nostre comunità. Il confronto con gli amministratori consente di raccogliere le esigenze specifiche dei singoli Comuni, approfondire le criticità e portare all’attenzione del Governo le richieste che arrivano dal territorio. Allo stesso tempo, il dialogo con le autorità di pubblica sicurezza permette di rafforzare la collaborazione istituzionale e di affrontare con maggiore consapevolezza le questioni legate alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità“.