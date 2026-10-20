L'incontro|
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“Un’idea alternativa a quella che questa amministrazione sta portando avanti”. L’assemblea del Pd a Balbano
20 ottobre 2026 | 16:12
Al circolino di via della Chiesa si terrà l’incontro congiunto dei circoli del Partito Democratico di Sant’Anna – Sant’Alessio – Oltreserchio
L’assemblea congiunta dei circoli del Partito Democratico di Sant’Anna – Sant’Alessio – Oltreserchio sarà protagonista al circolino di Balbano (via della Chiesa II, 81).
“Un momento importante aperto ad iscritti, militanti, simpatizzanti, associazioni e comitati del territorio, che vogliono offrire il proprio contributo ad un’idea di città alternativa a quella che questa amministrazione sta portando avanti. Un momento – concludono gli organizzatori – per mettere la città ed i territori al centro di un agenda politica”.