Caro carburanti e prezzi alle stelle, a Forte dei Marmi l’incontro con lo scrittore Alessandro Volpi

La finanza è colpevole. Storia e cronache dall’abisso. È il nome del libro di Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea all’università di Pisa, che sabato (24 ottobre), alle 17,30, sarà ospite dell’incontro organizzato dal Partito democratico di Forte dei Marmi. L’appuntamento si terrà nella sala conferenze della società di Mutuo soccorso (via Montauti, 6).

“Volpi – spiega Simone Tonini, segretario del Pd Forte dei Marmi – è profondo conoscitore della materia e fa riflettere, attraverso analisi attente, su quanto la speculazione finanziaria, mediante i grandi fondi di investimento, influisca in maniera determinante sulla vita quotidiana di tutti noi. L’esempio più evidente e clamoroso di queste settimane è il prezzo dei carburanti ma vale lo stesso per il grano, i generi alimentari e per qualsiasi altro bene di consumo quotidiano“.

“Sono dinamiche spesso ignorate, delle quali non si parla praticamente mai, ma che risultano determinanti e contribuiscono ad affossare l’economia, il lavoro, il potere d’acquisto. Da queste considerazioni – prosegue Tonini – nascono stimoli e riflessioni sulla sostenibilità di questo modello di sviluppo basato su operazioni finanziare più che sull’economia reale, su scommesse piuttosto che sul vero valore dei beni e del lavoro. Generando una concentrazione spropositata della ricchezza e del potere nelle mani di poche persone“.