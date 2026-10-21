Sabato corteo contro il ‘carovita di guerra’ da piazza San Michele di Giovani Grido e Faust

Sciopero e corteo a Lucca sabato (24 ottobre), con partenza alle 8,30 da piazza San Michele. A promuovere la manifestazione contro il ‘carovita di guerra’ sono Giovane Grido Lucca e Faust, il Fronte autonomo studenti territorialisti, insieme a lavoratori, studenti, consumatori, agricoltori, piccole attività e famiglie.

“Quando è l’ultima volta che hai fatto il pieno? E l’ultima volta che hai riempito il carrello della spesa? – chiedono gli organizzatori – Gli autotrasportatori stanno bloccando le autostrade, gli agricoltori versano in strada la merce che venderebbero a un prezzo misero e con i trattori fermano il traffico. Inizia a non arrivare il rifornimento anche nei supermercati toscani e molti negozianti chiudono in solidarietà con lo sciopero dei camionisti. Il carovita di guerra non scende dal cielo: è dovuto alla precisa scelta dei governanti di spendere in tecnologia per il riarmo invece che per calmierare i prezzi della grande distribuzione, che specula e ci strozza, e in carri armati da destinare ai conflitti invece che alla sanità, con tempi d’attesa senza senso. In una frase: fondi per Usa e Ue ma mai per l’Italia”.

Il corteo è rivolto contro l’aumento di carburanti, spesa, trasporti, energia e stipendi da fame. Un capitolo riguarda gli studenti. “Per un abbonamento annuale con il bus extraurbano dalla Garfagnana o dalla Versilia ormai ci vuole il doppio o più dei soldi – spiegano – Dall’inchiesta studentesca a cui hanno risposto più di 130 studenti viene fuori che molti spendono fino a 600 euro l’anno di abbonamento e 400 di libri, e che hanno ridotto colazioni al bar, sport e uscite. Sono spese che gravano su famiglie che devono già barcamenarsi tra carburanti oltre i 2 euro, supermercati con prezzi alle stelle, gas e luce in aumento e stipendi ridicoli. Perché? Perché i governanti hanno deciso apertamente di destinare le risorse al conflitto contro la Russia e in favore di Israele, mentre mancano finanziamenti per scuola, università, ricerca, trasporti, aiuti alle famiglie e sanità”.