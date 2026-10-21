Treni regionali e ritardi, Forza Italia interroga la Regione: “Subito un tavolo specifico sulle linee lucchesi”

“Disservizi, ritardi ingiustificati, corse soppresse, carenza di informazioni e criticità sulla rete ferroviaria regionale, in particolare sulle linee Viareggio-Firenze Santa Maria Novella via Lucca, Firenze-Pisa e Lucca-Aulla/Garfagnana. Tali disagi si ripercuotono pesantemente sulla vita quotidiana, sullo studio e sul lavoro dei cittadini, compromettendo la mobilità sostenibile e la qualità del servizio pubblico. Quali azioni urgenti la Regione Toscana intende intraprendere nei confronti di Trenitalia e RFI, per pretendere il rispetto dei contratti di servizio e la drastica riduzione dei disservizi e dei ritardi cronici sulle linee toscane, dando seguito anche alle denunce già formalizzate dai sottoscritti la scorsa settimana per la tratta Viareggio-Firenze via Lucca?”. È quanto chiedono, in un’interrogazione, i consiglieri regionali di Forza Italia, Marco Stella e Jacopo Ferri.

“In caso di fermate impreviste o ritardi prolungati – proseguono – gli utenti lamentano una totale assenza di informazioni tempestive e veritiere, sia sui canali digitali, sia a bordo dei treni e nelle stazioni; lavori infrastrutturali (come quelli eseguiti di recente tra Firenze e Pisa), programmati senza adeguate misure di mitigazione, hanno generato il riversamento anomalo di passeggeri su linee secondarie, intasandole e causando pesanti reazioni a cascata, aggravate dalla totale assenza di bus sostitutivi tempestivi. Si registrano episodi particolarmente critici, come nel caso del treno regionale 19197 (partito da Aulla con ritardo per controlli tecnici e che ha accumulato oltre 40 minuti di ritardo a Bagni di Lucca), caratterizzato da anomale segnalazioni acustiche a bordo e da ripetuti e lunghi stop nelle stazioni di Castelnuovo, Fornaci e Diecimo per la gestione degli incroci con i convogli provenienti da Lucca. O episodi come quello verificatosi alla stazione di Pisa San Rossore (con il treno delle 17,55 bloccato fino alle 18,30 per l’intervento delle forze dell’ordine volto a gestire il flusso straordinario di passeggeri), che dimostrano una carenza di coordinamento nella gestione della sicurezza e dei flussi di viaggiatori, con ripartenze a cascata che paralizzano l’intera circolazione successiva”.