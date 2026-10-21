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Una assemblea pubblica per Immaginare Lucca: il Pd centro storico chiama a raccolta la città
Il segretario: “Il futuro si costruisce partendo dai bisogni di chi la abita, dalle idee di chi la attraversa ogni giorno e dalla capacità di immaginare nuove possibilità per la nostra comunità”
Una assemblea pubblica per ripartire e immaginare insieme la Lucca del domani. In vista anche delle prossime amministrative, il Pd centro storico chiama a raccolta iscritti e simpatizzanti in piazza San Francesco.
L‘appuntamento è per venerdì 23 ottobre alle 21. “Vogliamo – spiega il segretario di circolo Paolo Cristofani Mencacci – che sia un’occasione di ascolto e confronto, aperta non solo agli iscritti e ai simpatizzanti, ma anche a tutte le persone, le associazioni e le realtà che vivono e animano la città, tutta la città. Perché il futuro di Lucca si costruisce partendo dai bisogni di chi la abita, dalle idee di chi la attraversa ogni giorno e dalla capacità di immaginare nuove possibilità per la nostra comunità”.
Turismo, cultura, casa, spazi, verde e qualità della vita saranno alcuni dei temi al centro del confronto, pensato per raccogliere esperienze e punti di vista per dare forma a una visione di città più vivibile, inclusiva e attenta alle persone.
Mercoledì 21 ottobre alle 21 l’appuntamento è poi al circolo Ctg di Balbano (via della Chiesa, 81) con i circoli Pd di Sant’Anna, Sant’Alessio e dell’Oltreserchio e giovedì 22 ottobre sempre alle 21, al centro Anffas di San Pietro a Vico (via dell’Acquacalda, 670) con il circolo Pd Lucca Est.