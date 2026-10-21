Una assemblea pubblica per Immaginare Lucca: il Pd centro storico chiama a raccolta la città

L‘appuntamento è per venerdì 23 ottobre alle 21. “Vogliamo – spiega il segretario di circolo Paolo Cristofani Mencacci – che sia un’occasione di ascolto e confronto, aperta non solo agli iscritti e ai simpatizzanti, ma anche a tutte le persone, le associazioni e le realtà che vivono e animano la città, tutta la città. Perché il futuro di Lucca si costruisce partendo dai bisogni di chi la abita, dalle idee di chi la attraversa ogni giorno e dalla capacità di immaginare nuove possibilità per la nostra comunità”.