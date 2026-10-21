Voto per i fuori sede, c’è la circolare del ministero: serve una registrazione entro il 31 dicembre

La possibilità è concessa per le elezioni legislative e per i referendum. Elenco gestito dagli uffici elettorali comunali

È disponibile online la circolare del Ministero dell’interno che fornisce le indicazioni operative ai Comuni in merito all’esercizio del voto fuori sede per le elezioni politiche, europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

La nuova disciplina si rivolge a chi si trova temporaneamente domiciliato in una regione diversa rispetto a quella di iscrizione elettorale per motivi di studio o di lavoro, oppure, a determinate condizioni, per ragioni di cura, assistenza o in qualità di caregiver e familiari conviventi di minori sottoposti a trattamenti medici. Sono escluse dal perimetro di applicazione le elezioni amministrative e regionali.

La gestione della procedura è affidata agli uffici elettorali comunali, che istituiscono un apposito elenco degli elettori fuori sede. La domanda per l’inserimento deve essere presentata al comune di temporaneo domicilio, sia di persona che per via telematica, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità e la documentazione idonea a dimostrare la condizione, fermo restando l’utilizzo dell’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I termini di presentazione variano a seconda della categoria: il 31 dicembre di ciascun anno per chi si trova fuori sede per studio o lavoro già in essere (con validità per l’anno successivo), entro trenta giorni dalla maturazione dei requisiti (e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente la votazione) per le condizioni di studio o lavoro sorte dopo il 31 dicembre, oppure non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la consultazione per i motivi di cura e assistenza. L’iscrizione ha una durata annuale e richiede quindi il rinnovo della domanda qualora si intenda votare fuori sede anche l’anno successivo.