“Ascolto e confronto sono la ricetta per trovare le soluzioni”: Pardini ha incontrato i cittadini al Piaggione

“Ascolto e confronto con le persone sono la ricetta per trovare le soluzioni”. Con questa convinzione, il sindaco di Lucca Mario Pardini ieri sera 21 ottobr e ha incontrato i cittadini al centro civico del Piaggione.

Con lui c’erano gli assessori Barsanti, Buchignani, Testaferrata e i tecnici degli uffici comunali. “Fare il punto sui progetti – ha detto – e sugli interventi da realizzare sul territorio insieme alle persone che lo vivono, facendo tesoro dei tanti spunti e suggerimenti che arrivano nel corso di questi incontri, è il modo migliore per trovare insieme le soluzioni ai problemi. Ringrazio tutti per la partecipazione”.