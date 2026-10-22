L'intervento|
Lucca Summer Festival 2027, Impegno civico: “Decisione sbilanciata a discapito dei lucchesi”
Il gruppo contesta la scelta di ospitare tutti i concerti sugli spalti e chiede di fissare un limite all’occupazione dell’area
Dopo le dichiarazioni del sindaco Mario Pardini sul Lucca Summer Festival 2027, Impegno civico per Lucca attacca la scelta di concentrare tutti i concerti nell’area dell’ex Campo Balilla, sugli spalti delle mura, per aggirare le criticità dei cantieri di Palazzo Ducale in piazza Napoleone.
“Le recenti dichiarazioni del sindaco mettono in luce una realtà inaccettabile – sottolinea il gruppo – La scelta di concentrare tutti i concerti nell’area dell’ex Campo Balilla rappresenta una decisione sbilanciata, che favorisce unicamente i profitti degli organizzatori a totale discapito della vivibilità e dei diritti dei lucchesi. Denunciamo con forza questo assetto: trasferire l’intera programmazione sugli spalti delle mura significa cedere uno dei beni pubblici più preziosi della città per periodi prolungati”.
Per il gruppo a trarne vantaggio saranno gli organizzatori. “Vedranno moltiplicarsi gli incassi grazie a capienze nettamente superiori rispetto al centro storico – spiegano – mentre a pagare il prezzo più alto saranno i cittadini. L’occupazione intensiva del Campo Balilla comporta mesi di cantieri e transenne che sottraggono alla città un’area verde fondamentale per la vita quotidiana, lo sport e il tempo libero; un impatto pesante su viabilità e parcheggi, con inevitabili paralisi del traffico urbano nei periodi di allestimento e durante gli spettacoli; l’usura e il potenziale degrado del patrimonio monumentale degli spalti, messi a dura prova da un afflusso massiccio e continuativo di spettatori”.
Impegno civico chiede un approccio diverso. “Un’amministrazione responsabile non dovrebbe limitarsi a prendere atto che il protocollo con la soprintendenza lo consente – affermano – ma tutelare l’interesse pubblico. Non siamo contro i grandi eventi culturali e la loro valorizzazione, ma ci opponiamo fermamente a un modello che privatizza i profitti e socializza i disagi”.
Da qui la richiesta alla giunta. “Chiediamo con urgenza al sindaco e alla giunta di rivedere questa impostazione – concludono – di stabilire un limite stringente all’occupazione dell’area delle mura e di ripristinare un equilibrio che garantisca la vivibilità di Lucca e il rispetto per i suoi residenti”.