Lucca Summer Festival 2027, Impegno civico: “Decisione sbilanciata a discapito dei lucchesi”

Per il gruppo a trarne vantaggio saranno gli organizzatori. “Vedranno moltiplicarsi gli incassi grazie a capienze nettamente superiori rispetto al centro storico – spiegano – mentre a pagare il prezzo più alto saranno i cittadini. L’occupazione intensiva del Campo Balilla comporta mesi di cantieri e transenne che sottraggono alla città un’area verde fondamentale per la vita quotidiana, lo sport e il tempo libero; un impatto pesante su viabilità e parcheggi, con inevitabili paralisi del traffico urbano nei periodi di allestimento e durante gli spettacoli; l’usura e il potenziale degrado del patrimonio monumentale degli spalti, messi a dura prova da un afflusso massiccio e continuativo di spettatori”.