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Occupazione al Passaglia, Taddei (Lega): “La protesta è sui problemi strutturali della scuola, non politica”

22 ottobre 2026 | 13:58
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di Redazione

Redazione

Occupazione al Passaglia, Taddei (Lega): &#8220;La protesta è sui problemi strutturali della scuola, non politica&#8221;

Federico Taddei, vice segretario regionale dei giovani del Carroccio: “Chiediamo che la protesta resti sui problemi reali della scuola”

“Il sostegno di Rifondazione Comunista all’occupazione del liceo Passaglia è l’ennesimo tentativo di mettere il cappello politico su una protesta studentesca.” Lo dichiara Federico Taddei, vice segretario regionale della Lega Giovani Toscana.

I problemi segnalati dai ragazzi, dalle criticità strutturali delle sedi alla situazione igienica della succursale di via della Caserma, sono seri e vanno affrontati subito da scuola e Provincia – prosegue Taddei – Ma si risolvono con il dialogo e con interventi concreti, non fermando le lezioni. A pagare un’occupazione sono sempre gli studenti che vogliono studiare e le loro famiglie.”

Il circolo lucchese di Rifondazione ha infatti dichiarato di condividere le parole d’ordine della mobilitazione, che toccano anche temi nazionali e globali come guerra e carovita. “Sono questioni che nulla hanno a che vedere con crepe, riscaldamento e sanificazione – sottolinea l’esponente leghista – Trasformare una vertenza scolastica in un comizio ideologico significa allontanare le soluzioni e usare i ragazzi come megafono”.

Taddei conclude con un appello: “Chiediamo che la protesta resti sui problemi reali della scuola e che le istituzioni diano risposte certe e in tempi rapidi. Il diritto allo studio non è una bandiera di partito.”