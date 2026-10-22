Occupazione al Passaglia, Taddei (Lega): “La protesta è sui problemi strutturali della scuola, non politica”

“Il sostegno di Rifondazione Comunista all’occupazione del liceo Passaglia è l’ennesimo tentativo di mettere il cappello politico su una protesta studentesca.” Lo dichiara Federico Taddei, vice segretario regionale della Lega Giovani Toscana.

“I problemi segnalati dai ragazzi, dalle criticità strutturali delle sedi alla situazione igienica della succursale di via della Caserma, sono seri e vanno affrontati subito da scuola e Provincia – prosegue Taddei – Ma si risolvono con il dialogo e con interventi concreti, non fermando le lezioni. A pagare un’occupazione sono sempre gli studenti che vogliono studiare e le loro famiglie.”

Il circolo lucchese di Rifondazione ha infatti dichiarato di condividere le parole d’ordine della mobilitazione, che toccano anche temi nazionali e globali come guerra e carovita. “Sono questioni che nulla hanno a che vedere con crepe, riscaldamento e sanificazione – sottolinea l’esponente leghista – Trasformare una vertenza scolastica in un comizio ideologico significa allontanare le soluzioni e usare i ragazzi come megafono”.