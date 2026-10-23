Alfarano (Pd) sulle frazioni collinari: “Serve più prevenzione, monitoraggio e manutenzione”

Mercoledì mattina i residenti della Brancoleria hanno appreso – senza comunicazione preventive – della chiusura, per diversi mesi, della strada principale di collegamento ai loro paesi, la Via per Pieve di Brancoli, frazione Sant’Ilario, causa rischio frana. I cittadini, già reduci dalla chiusura semestrale della Via di San Giusto per lavori, sono preoccupati che ora diventi questa l’unica via di collegamento alla Brancoleria. I cittadini sottolineano come essa sia particolarmente stretta da rendere difficile il transito di scuolabus e mezzi di soccorso, oltre che presentare criticità dal punto di vista del rischio idrogeologico.

Enzo Alfarano, Capogruppo Pd nella giunta comunale di Lucca, lancia un appello per denunciare la gravità della situazione. “A corollario di tutto ciò, le corse del trasporto pubblico, necessarie soprattutto per i ragazzi che frequentano le scuole, sono state modificate e/o soppresse. Oltre ad impegnarmi personalmente per sostenere i cittadini nelle loro richieste di ripristino più rapido possibile di una viabilità almeno parziale, di alcune corse del trasporto pubblico e di interventi sulla Via di San Giusto, è mia intenzione porre qui una riflessione generale”.

“Questa vicenda, come altre che hanno interessato frazioni del territorio comunale quali ad esempio Pieve Santo Stefano, sottolinea l’importanza di una politica territoriale che non si limiti ad intervenire quando si verifica una frana, ma investa con continuità nella prevenzione, nel monitoraggio e nella manutenzione ordinaria“.