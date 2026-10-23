Tensione fuori dal Carrara, Fantozzi (Fdi): “Spero che non ci sia nessuno che soffia sul fuoco”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi esprime piena solidarietà all’agente coinvolto e ferito nei fatti che hanno visto l’Itc Carrara di Lucca teatro di scontri e tensioni.

“Auguro all’agente ferito una pronta guarigione – dice il consigliere – sperando che il ragazzo che ha tirato il fumogeno non lo abbia fatto con lo scopo di fare male, ma questo lo stabiliranno le autorità competenti. Certamente leggere che tutti si aspettano delle situazioni allarmanti a Lucca mi fa pensare che ci possa essere qualcuno che soffia sul fuoco. Gli studenti lucchesi hanno sopportato tante situazioni che non sono state ben governate dalla sinistra, come le condizioni delle scuole superiori e la difficoltà degli studenti pendolari, ma da destra nessuno ha mai strumentalizzato”