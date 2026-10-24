L’appello di Pardini Cattani: “Lucca non è una merce, ma una città da vivere”

“Lucca non è una merce. È una città da vivere”. Si intitola così l’appello per la città abitata, lanciato dall’architetto Claudio Pardini Cattani e aperto alla sottoscrizione di cittadini, studiosi, intellettuali, associazioni e istituzioni culturali. Il documento, datato ottobre 2026, si rivolge a istituzioni, uomini e donne di cultura e a quanti hanno a cuore il futuro della città, per chiedere la tutela del patrimonio storico e il diritto dei cittadini a viverla.

Una trasformazione silenziosa

Il punto di partenza è la diagnosi. “Lucca attraversa una trasformazione profonda – si legge nell’appello – che rischia di comprometterne progressivamente il carattere storico, urbano e sociale. Non si manifesta attraverso la demolizione delle Mura, l’abbattimento dei monumenti o gli sventramenti edilizi che minacciarono la città nel secolo scorso, ma attraverso processi più silenziosi, pervasivi e apparentemente meno traumatici. La progressiva sostituzione delle abitazioni con strutture ricettive, la proliferazione degli affitti turistici brevi, l’aumento dei prezzi immobiliari, l’allontanamento dei giovani e delle famiglie, l’invecchiamento della popolazione residente, la scomparsa dei negozi di prossimità e la crescente occupazione degli spazi pubblici per manifestazioni commerciali e grandi eventi stanno modificando le condizioni stesse dell’abitare”.

Il rischio è un paradosso. “La città si riempie di visitatori e rischia di svuotarsi dei suoi abitanti – denuncia Pardini Cattani – Si moltiplicano le occasioni di consumo e si impoveriscono quelle della vita quotidiana. Cresce il valore economico attribuito alla città, mentre rischia di diminuire il suo valore come luogo di relazioni, appartenenza e comunità”.

La lezione di chi difese Lucca

L’appello richiama le stagioni in cui il patrimonio cittadino fu minacciato. “All’inizio del Novecento, quando si progettava di aprire un grande squarcio nelle Mura per realizzare un nuovo accesso alla città – ricorda – si levarono le voci di Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio e Giacomo Puccini, insieme a studiosi e cittadini che si opposero alla manomissione dell’integrità monumentale dell’arborato cerchio. Negli anni Cinquanta e Sessanta, di fronte alle trasformazioni edilizie e urbanistiche che minacciavano la struttura storica della città, personalità come Carlo Ludovico Ragghianti, Eugenio Luporini, Pier Carlo Santini, Antonio Cederna e altri protagonisti della cultura e del giornalismo civile contribuirono a richiamare l’attenzione sui valori storici e urbanistici di Lucca”.

Da quella storia viene un insegnamento. “Non difendevano semplicemente edifici isolati – sottolinea il documento – ma il valore complessivo di un organismo urbano formatosi attraverso secoli di storia. La città non è la somma dei suoi monumenti, ma un organismo complesso, nel quale le architetture, gli spazi pubblici, il paesaggio e la vita dei cittadini costituiscono un patrimonio inscindibile. Oggi sentiamo la mancanza di un dibattito culturale altrettanto autorevole, diffuso e capace di incidere sulle scelte che riguardano il futuro di Lucca”.

Non bastano le pietre

Per l’architetto la tutela non può fermarsi alla conservazione materiale. “Un edificio può essere restaurato e trasformato in una struttura ricettiva – spiega – una piazza può mantenere intatta la propria pavimentazione, ma essere continuamente occupata da installazioni commerciali, una strada può conservare il proprio tracciato medievale, ma perdere i negozi, gli artigiani, le famiglie e le relazioni che ne hanno caratterizzato la vita. Si può così arrivare al paradosso di una città perfettamente conservata nelle forme e profondamente alterata nelle funzioni. La conservazione della città storica è inseparabile dalla conservazione della sua funzione residenziale, della sua complessità sociale e della sua vita comunitaria”.

Il documento precisa il bersaglio. “Non è la provenienza dei nuovi proprietari o dei visitatori a costituire il problema – chiarisce – è la progressiva sostituzione della comunità stabile con una popolazione intermittente, che utilizza la città senza necessariamente partecipare alla continuità della sua vita sociale”.

I grandi eventi e il limite della compatibilità

Pardini Cattani non nega il valore delle manifestazioni. “Lucca ha saputo costruire manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale, capaci di produrre cultura, attrazione turistica e importanti ricadute economiche – riconosce – ma proprio il successo raggiunto rende necessario interrogarsi sui limiti entro i quali possono continuare a svilupparsi senza compromettere la qualità della vita e il carattere monumentale della città. Ai giorni delle manifestazioni si aggiungono quelli necessari all’allestimento e allo smontaggio di capannoni, tensostrutture, palchi, recinzioni e installazioni. Per periodi significativi la città viene trasformata in un grande cantiere, con limitazioni alla mobilità, all’accessibilità delle abitazioni, alla fruizione degli spazi pubblici e alla percezione dei monumenti. Le Mura e gli Spalti sono chiamati a sostenere funzioni e pressioni estranee alla loro ordinaria destinazione”.

La questione è la reversibilità. “La temporaneità delle installazioni non garantisce, di per sé, la reversibilità dei loro effetti – avverte l’appello – Quando le occupazioni si ripetono sistematicamente, aumentano di dimensione e si prolungano nel tempo, possono determinare conseguenze cumulative sulla conservazione dei luoghi, sulla loro fruibilità e sulla vita dei residenti. Esiste una soglia oltre la quale la pressione dei grandi eventi può diventare incompatibile con il carattere storico, monumentale e residenziale della città. Questa soglia non può essere determinata esclusivamente dalle esigenze organizzative ed economiche delle manifestazioni: deve essere oggetto di una valutazione pubblica, scientificamente fondata e culturalmente consapevole”.

La città come bene comune

Il documento contesta l’idea di patrimonio come risorsa da sfruttare. “Le Mura, gli Spalti, le piazze, le strade, gli edifici e il paesaggio urbano non sono stati costruiti per diventare strumenti di sfruttamento commerciale – scrive Pardini Cattani – sono l’eredità materiale e culturale di generazioni che hanno abitato, trasformato, custodito e tramandato la città. La loro valorizzazione economica può essere legittima e utile, ma non può diventare il criterio prevalente con cui determinarne l’uso. L’estrazione esasperata del valore economico dal patrimonio monumentale può finire per consumare il patrimonio stesso, non necessariamente nelle sue pietre, ma nei suoi significati, nelle sue funzioni e nelle relazioni che lo rendono vivo. Lucca non può essere ridotta a un marchio turistico, a un palcoscenico permanente, a un contenitore di eventi o a una merce da commercializzare”.

La perdita dell’anima della città

Esiste, secondo l’appello, un patrimonio che non compare negli inventari. “È il patrimonio delle relazioni umane, delle consuetudini, dei comportamenti, della memoria condivisa, della vita quotidiana – spiega – È ciò che potremmo chiamare la lucchesità: non una condizione di nascita, né un’identità chiusa verso chi arriva da fuori, ma un modo di vivere e riconoscersi nella città, fatto anche di misura, discrezione, rispetto e di quel particolare garbo che appartiene alla tradizione civile lucchese. Vive nei bambini che giocano nelle piazze, nelle famiglie che abitano le case, negli anziani che custodiscono la memoria dei luoghi, nei negozi nei quali ci si conosce. Quando queste presenze si riducono, quando lo spazio pubblico diventa prevalentemente spazio di consumo, si perde qualcosa che nessun restauro monumentale può restituire da solo. Si perde l’anima della città”.

Le richieste

L’appello propone un nuovo impegno civile con richieste precise. Si chiede di riconoscere la centralità della funzione residenziale del centro storico e di promuovere politiche per il ritorno di giovani e famiglie; di studiare e disciplinare la pressione delle locazioni turistiche brevi; di tutelare i negozi di prossimità, le attività artigianali e i servizi quotidiani. Si chiede anche di definire, con studi indipendenti, la capacità di carico del centro storico, delle Mura e degli Spalti, considerando la durata delle occupazioni, gli effetti cumulativi, la qualità della vita e la tutela dei valori monumentali e paesaggistici.

Seguono la richiesta di un piano pubblico per l’uso degli spazi urbani durante i grandi eventi, con aree da preservare, limiti dimensionali e temporali, garanzie di ripristino e alternative di localizzazione, e quella di rendere pubblici e verificabili costi e benefici economici, ambientali e sociali delle manifestazioni, compresi gli oneri sostenuti dalla collettività. I residenti, si chiede, devono essere coinvolti prima delle decisioni che incidono sui loro luoghi di vita, mentre istituzioni culturali, università, studiosi e associazioni dovrebbero promuovere “un confronto pubblico permanente sulle trasformazioni urbane”.

Un appello alle coscienze

Il documento respinge ogni lettura nostalgica. “Questo appello non nasce dalla nostalgia di una città immobile, né dal rifiuto del turismo, della cultura, dell’innovazione o delle trasformazioni necessarie – precisa Pardini Cattani – Non chiediamo di fermare il tempo, ma di non sacrificare il futuro della città al vantaggio immediato. Non chiediamo di chiudere Lucca ai visitatori, ma che rimanga aperta, prima di tutto, alla possibilità di essere abitata. Non chiediamo di rinunciare ai grandi eventi, ma che siano i grandi eventi a rispettare la città, e non la città a essere continuamente piegata alle loro esigenze”.

La chiusura è un invito a tutti. “Ieri si difendevano le Mura perché non venissero abbattute – conclude l’appello – oggi dobbiamo difendere la città perché non venga svuotata della sua vita. Non vogliamo una Lucca magnificamente conservata ma socialmente deserta. Vogliamo una Lucca viva, abitata, accessibile, capace di accogliere senza espellere, di valorizzare senza consumare, di trasformarsi senza perdere se stessa. Perché il patrimonio più prezioso di Lucca non è soltanto ciò che i secoli ci hanno consegnato: è anche la possibilità di continuare ad abitarlo, viverlo e trasmetterlo alle generazioni future”.