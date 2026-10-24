Sostegno dei Cobas Scuola Lucca alla protesta degli studenti: “No alla criminalizzazione”

A parlare è l’esecutivo provinciale del sindacato: “In questi giorni – si legge in una nota – anche alcune scuole di Lucca sono state occupate dagli studenti per rivendicare maggiori investimenti nella scuola pubblica, la contrarietà alla riforma ‘a pezzi’ della scuola del governo Meloni e di Valditara, che hanno rinunciato all’idea di una riforma generale, ma portano avanti singoli segmenti caratterizzati dagli stessi obiettivi e da un ‘pensiero unico’. A scuola nessuno è straniero, Più scuola e meno armi, No alla scuola al servizio delle imprese sono alcuni degli slogan che sintetizzano bene i motivi della protesta. Gli studenti evidenziano anche l’impossibilità per i ceti popolari di sostenere l’esplosione del carovita in una situazione in cui i diritti sociali sono sempre meno garantiti: dal diritto all’istruzione al diritto alla salute, alla casa a canoni accessibili, al lavoro non precario e ad un salario tale “da garantire un’esistenza libera e dignitosa”.