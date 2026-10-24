Tensione dopo la fallita occupazione al Carrara, Scannerini e Ricci (FI): “Il dissenso non può sfociare nella protesta”

“Esprimiamo ferma condanna per gli episodi di violenza e tensione che hanno interessato l’Itc Carrara di Lucca in occasione del tentativo di occupazione dell’istituto. Quanto accaduto desta preoccupazione e richiama tutti a un maggiore senso di responsabilità”. A dichiararlo sono Matteo Scannerini , segretario regionale di Forza Italia Giovani Toscana, e Giovanni Ricci , segretario provinciale di Forza Italia Giovani Lucca, entrambi consiglieri comunali.

“ La scuola deve essere, prima di tutto, un luogo di formazione, crescita e confronto democratico, nel quale ogni studente possa esprimere liberamente le proprie idee , sempre nel rispetto degli altri – dicono – Non condividiamo il metodo dell’occupazione scolastica, che riteniamo non rappresenti lo strumento più adeguato per portare avanti rivendicazioni o manifestare il proprio dissenso. Crediamo che le istanze degli studenti debbano trovare ascolto attraverso il dialogo, il confronto e gli strumenti di partecipazione democratica, senza compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio di tutti. Il dissenso e la protesta sono espressioni legittime della partecipazione giovanile, ma non possono e non devono mai sfociare nella violenza, nell’intimidazione o nella sopraffazione”.

“In questo senso crediamo importante e sosteniamo le politiche promosse dal governo volte a responsabilizzare chi si rende protagonista di atti violenti nella convinzione che il rispetto delle regole e la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni siano principi fondamentali per la crescita civica delle nuove generazioni – proseguono Scannerini e Ricci – La libertà di manifestare le proprie idee deve sempre accompagnarsi al rispetto dei diritti altrui e della legalità. Desideriamo inoltre esprimere piena solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine, quotidianamente impegnate a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nelle nostre città anche in questo momenti così difficili e delicati dimostrando competenza e determinazione. Ci auguriamo che il clima di tensione di questi giorni possa rapidamente lasciare spazio a un dialogo sereno, responsabile e costruttivo. I giovani devono essere protagonisti del confronto e non dello scontro. È proprio attraverso il rispetto reciproco, l’ascolto e la capacità di confrontarsi, anche partendo da posizioni differenti, che si costruisce una comunità scolastica sana e una società democratica”.