Zona industriale, il comitato Vivere Torrite chiede un confronto pubblico

Lo precisa il comitato Vivere Torrite, che “con profondo stupore e forte sconcerto”, risponde di nuovo con un no fermo e inequivocabile. “Un no – spiega il Comitato – che oggi risuona ancora più forte, perché è la voce collettiva della comunità di Torrite riunitasi in assemblea ieri sera, 23 ottobre nella sala parrocchiale. No, Torrite ha già dato, non è uno slogan: sono parole che nascono da chi questo paese lo vive ogni giorno. E’ un appello che nasce dall’amore per il nostro territorio e dalla volontà di prendercene cura.