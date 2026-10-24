Castelnuovo di Garfagnana|
Zona industriale, il comitato Vivere Torrite chiede un confronto pubblico
“A un mese di distanza dall’approvazione del Piano Operativo Intercomunale, ci presentano un’idea di progetto per allargare proprio l’area industriale”
“A un mese di distanza dall’approvazione del Piano Operativo Intercomunale, dopo che la proposta di estensione dell’area industriale di Torrite è stata stralciata, l’amministrazione comunale e direttamente il sindaco ci presentano, nelle sedi del Comune, un’idea di progetto per allargare proprio l’area industriale, la medesima oggetto dello stralcio nel Poi”.
Lo precisa il comitato Vivere Torrite, che “con profondo stupore e forte sconcerto”, risponde di nuovo con un no fermo e inequivocabile. “Un no – spiega il Comitato – che oggi risuona ancora più forte, perché è la voce collettiva della comunità di Torrite riunitasi in assemblea ieri sera, 23 ottobre nella sala parrocchiale. No, Torrite ha già dato, non è uno slogan: sono parole che nascono da chi questo paese lo vive ogni giorno. E’ un appello che nasce dall’amore per il nostro territorio e dalla volontà di prendercene cura.
Per questo chiediamo al Sindaco e all’Amministrazione un confronto pubblico, trasparente e autentico con la comunità”.