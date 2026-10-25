Potere al Popolo in piazza durante i Comics: “Combattiamo per il salario minimo di almeno 12 euro l’ora”

Venerdì (30 ottobre) è stato proclamato uno sciopero generale e sarà proprio durante Lucca Comics & Games. Potere al Popolo ha annunciato che scenderà in piazza per “denunciare alcune segnalazioni allo sportello lavoro e rilanciare la campagna per il salario minimo di almeno 12 euro l’ora per tutte le categorie”.

“Stiamo supportando la mobilitazione studentesca delle ultime settimane anche qui a Lucca – dice Masini di Potere al Popolo – e siamo stati a fianco dei collettivi nei due partecipatissimi cortei del 17 e del 24 ottobre, che hanno finalmente visto un protagonismo giovanile come non si vedeva da tempo. Gli studenti e i giovani in generale stanno portando nelle piazze grida che non possono rimanere inascoltate o essere delegittimate con una narrazione che alimenta la paura e cerca di oscurare le loro istanze: è urgente fermare la corsa al riarmo e i miliardi alle guerre, così come le complicità col genocidio del popolo palestinese, vanno rimesse al centro priorità trascurate da troppo tempo, come la scuola e la sanità pubblica, l’aumento di salari e pensioni, la calmierazione degli affitti e il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica. Per tutto questo saremo di nuovo in tutte le piazze toscane e italiane, a partire da Livorno e Pisa, in occasione dello sciopero generale del 30 ottobre lanciato dai portuali di tutto il mondo. Come abbiamo dimostrato un anno fa, se vogliamo possiamo bloccare tutto per costringere i nostri governi a invertire la rotta”.

“Anche da Lucca saremo presenti nelle piazze toscane, a partire da Livorno e Pisa – prosegue Andreotti – perché riteniamo fondamentale lo sciopero generale del 30 ottobre per rimettere al centro temi come il salario minimo di almeno 12 euro l’ora. Un salario minimo da applicare a tutte le categorie di lavoro, compresi felpati e addetti ai lavori dei grandi eventi come il Lucca Comics & Games in arrivo questa settimana, che da anni foraggia le casse della spa Lucca Crea con introiti multimilionari e ha visto solo lievi aumenti salariali, ma rimaniamo ben lontani dai 12 euro l’ora che dovrebbe essere il minimo sindacale, anche alla luce dell’inflazione galoppante”.

“Al nostro sportello lavoro attivo da ormai oltre un anno – proseguono Andreotti e Masini – stanno arrivando segnalazioni di irregolarità nei turni e nelle condizioni di lavoro da felpati e addetti ai lavori, che invitiamo a continuare a contattarci anche durante e dopo l’evento al 3534790805 o alla mail palplucca@gmail.com. Da tempo proponiamo di internalizzare tutti i servizi comunali e non è impensabile farlo anche con l’organizzazione di grandi eventi come Lucca Comics & Games per garantire ingenti entrate al Comune di Lucca da destinare al sociale e al diritto all’abitare, ma anche per riconoscere paghe migliori a lavoratori e lavoratrici. In ogni caso, il Comune avrebbe tutti gli strumenti, a partire dalla contrattazione integrativa, ma anche regolamenti sulla concessione del suolo pubblico e degli appalti, per garantire un salario minimo di almeno 12 euro l’ora ai felpati e ai lavoratori dell’indotto, così come in generale a tutte le persone che lavorano direttamente o indirettamente per l’amministrazione. Serve una volontà politica che fino ad oggi è mancata, a tutti i livelli, dal locale al nazionale. Volontà politica che invece c’è stata per la precarizzazione del lavoro e l’introduzione della formazione scuola-lavoro, che vediamo imperversare anche al Lucca Comics & Games, così come in altri eventi come il Lucca Film Festival, con studenti e studentesse che prestano lavoro gratuito per arricchire il curriculum o raggiungere il monte ore previsto dalla formazione scuola-lavoro”.