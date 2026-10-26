Lucca ottava provincia in Italia per debito al consumo, Giglioli (Avs): “Si corre il rischio che arrivi l’usura”

“Lucca è l’ottava provincia italiana per debito medio al consumo: 7971 euro a famiglia, contro una media nazionale di 6657. Il rapporto Ires Toscana spiega le ragioni di questo dato: non ci si indebita più per l’auto o per il divano, ma per la spesa, l’affitto, le bollette, le cure. Tra il 2014 e il 2024 il reddito reale dei dipendenti è diminuito e, secondo la Cgil di Lucca, sul territorio pesa anche il passaggio di migliaia di posti di lavoro dall’industria a un terziario pagato meno. Nel frattempo il costo degli affitti è cresciuto e sono aumentati gli sfratti. I bisogni delle famiglie aumentano insieme ai prezzi, alle bollette e al costo del carburante. Così, dove non arrivano salari e servizi, arrivano le finanziarie e, dove non arrivano nemmeno queste, si corre il rischio che arrivi l’usura. Sappiamo tutti che il Comune non ha competenze dirette per alzare i salari. Ma può intervenire in altri modi”. A dirlo è la consigliera comunale di Sinistra con Lucca-Sinistra Civica Ecologista ed esponente di Alleanza Verdi Sinistra, Valeria Giglioli.