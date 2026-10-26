Oltre 20 associazioni unite contro la guerra: nasce ‘Lucca per la pace e per il disarmo’

Nasce Lucca per la pace e il disarmo, una rete di associazioni che ha portato alla creazione del Manifesto aperto per il presente. Il manifesto è stato presentato questa mattina (26 ottobre) nella sede della Cgil di Lucca. Il documento vuole raccogliere le varie prospettive delle associazioni che stanno operando sul territorio per raggiungere la pace e costruire una rete che possa permettere ad esse di dialogare.

“Il manifesto è aperto perché vuole allargarsi sempre di più ad altre associazioni e singoli che non hanno dei riferimenti e possono trovarli qui – spiega Antonio Chiaravalloti, coordinatore della Scuola per la Pace -. Per il presente perché ci sembra necessario agire nell’immediato. Il manifesto nasce come riflessione collettiva, hanno partecipato più di 20 associazioni e spero si possa allargare. Questo manifesto vuole tenere presente due aspetti: la denuncia della violenza, che sta prevalendo come modo operativo verso l’umanità, e il rispetto dell’ambiente. Ma anche una forma di risarcimento: si deve risarcire le vittime di questi orrori”.

In programma c’è già la presentazione del libro di Lanfranco Binni sul movimento non violento e sul suo fondatore, Aldo Capitini, in programma il 24 novembre. Inoltre c’è la volontà della rete di portare a Lucca il sudario che raccoglie 20 mila nomi di bambini uccisi a Gaza, nell’ambito del genocidio del popolo palestinese.

Sul manifesto è scritto: “Una volontà di saccheggio e distruzione si diffonde per il mondo:

Il potere assoluto e predatore di pochi potenti sta mettendo in pericolo la sopravvivenza dell’umanità, rendendo la Terra un ambiente ostile e inospitale.

la sopravvivenza dell’umanità, rendendo la Terra un ambiente ostile e inospitale. Esistono tante testate nucleari da annientare il nostro pianeta per 240 volte. Nonostante ciò, la spesa militare è cresciuta ancora nel 2025, arrivando a 2 mila 900 miliardi di dollari.

da annientare il nostro pianeta per 240 volte. Nonostante ciò, la spesa militare è cresciuta ancora nel 2025, arrivando a 2 mila 900 miliardi di dollari. Il capitalismo selvaggio speculativo è insostenibile per il pianeta e per l’umanità; un pugno di fondi finanziari sta distruggendo la democrazia e lo Stato sociale.

selvaggio speculativo è insostenibile per il pianeta e per l’umanità; un pugno di fondi finanziari sta distruggendo la democrazia e lo Stato sociale. Si spreca tanto cibo quanto sarebbe sufficiente per sfamare l’intero pianeta il mondo non ama bambini e bambine. Almeno 468 milioni di minori vivono in zone di conflitto. Centinaia di milioni soffrono a causa di povertà estrema, guerre, malnutrizione e mancanza di istruzione. La distruzione la chiamano Politica”.

“Ma non è un destino da subire con rassegnazione. Sono scelte deliberate e consapevoli di forze economiche e poteri politici e finanziari incontrollati, che stanno operando per sbarazzarsi dei principi democratici e di qualsiasi progetto sociale che abbia cura dell’ambiente e della dignità delle persone”.

“Occorre ribellarsi alla disciplina della guerra e del potere. Abbiamo deciso di prendere la parola, anzi le parole che vorremmo mettere in opera per riportare umanità e dignità a questi cupi e barbarici tempi. I diritti universali contro la ragion distruttiva dei signori del mondo. Parole di speranza, di sana follia. Parole che abitano la nostra Costituzione come:

Democrazia, diritti umani e dovere di solidarietà (artt.1-2)

Giustizia sociale per garantire eque opportunità di formazione e crescita a tutte e tutti (art.3)

Diritto al lavoro e dignità della persona (art.4)

Cura della cultura e dell’ambiente (art.9)

Pace come ripudio della guerra, sostegno e promozione del diritto internazionale (art.11)”.

“Dunque siamo qui irriducibili e resistenti per difendere l’umano:

Siamo accoglienza e confronto perché vogliamo riconoscere le ragioni dell’altro e dell’altra.

e perché vogliamo riconoscere le ragioni dell’altro e dell’altra. Siamo esseri umani capaci di ascoltare chi ha lo stomaco vuoto, chi non ha lavoro e chi si sente più numero che persona.

capaci di ascoltare chi ha lo stomaco vuoto, chi non ha lavoro e chi si sente più numero che persona. siamo “lo obietto la guerra “.

“. siamo pace – cura – diritti – istruzione : questa la nostra rivoluzione.

: questa la nostra rivoluzione. siamo resistenza , siamo il pane e le rose.

, siamo il pane e le rose. siamo “ pace fondamento di felicità”.

fondamento di felicità”. siamo il grido sapiente dei giovani che protegge e preserva la vita e il futuro”.

“Per ribadire i diritti:

Siamo per il diritto alla pace: una pace giusta, disarmata e disarmante.

Siamo per un diritto universale perché i diritti o sono per tutti o sono privilegi.

Siamo per la giustizia perché finché esisterà l’ingiustizia da qualche parte non potrà esserci giustizia da nessuna parte.

Siamo per il diritto internazionale con i suoi organi, che possa disporre di leggi e mezzi per risolvere diplomaticamente i conflitti, proteggere i civili, risarcire le vittime”.

“Per amare

Siamo con tutti i popoli del mondo pronti a emanciparsi dai nuovi e vecchi colonialismi

Siamo figlie e figli della natura e ce ne prendiamo cura

Siamo impegnati a creare una comunità senza schiavi e senza padroni

Siamo disarmo dei corpi, dei cuori, delle menti e dei territori

Siamo cielo libero dai droni e polmoni senza polvere da sparo

Siamo soccorso, siamo Flotilla di terra e di mare

Siamo fiaccola che illumina un sogno, siamo lotta globale

Siamo fratellanza, siamo forza della nonviolenza

Siamo palpitante progetto di “amorizzare” il mondo

Siamo sabbia nella canna dei fucili”.

“Per noi costruire la pace significa:

Assumerci la responsabilità di ri-orientare le nostre vite e le nostre comunità verso un futuro sostenibile ed equo

Attivare rapporti tesi al bene comune: relazioni di cura e di amicizia

Fare pressione su partiti ed istituzioni locali e nazionali per affermare il rispetto dei diritti umani, dei principi fondamentali della Costituzione e del diritto internazionale

Adottare parole e linguaggi nonviolenti

Introdurre prospettive e logiche di cooperazione e confronto

Smontare le ideologie e i discorsi che diffondono una “cultura del nemico” nella testa, nei cuori e nella vita delle persone

Favorire processi di collaborazione tra i vari soggetti politici, istituzionali, laici e religiosi a favore della pace

Lottare per la conversione ecologica del modello di sviluppo

Battersi per l’affermazione di diritti uguali per tutte e tutti

Sostenere iniziative che mirano a costruire modelli economico-sociali inclusivi

Impegnarsi per la sicurezza intesa come protezione dei deboli e delle vittime: sicurezza delle donne, della salute, dei migranti, nelle carceri, sul posto di lavoro”.

Il manifesto si conclude con una poesia: “La storia comincia adesso. Le parole ci sono già. Sono accanto alla stagnola accartocciata di un pacchetto di sigarette dopo l’ultimo bombardamento. Sulla coda di un aquilone nel cielo nero di Gaza. La storia comincia adesso. Negli occhi sospesi di chi aspetta un visto impossibile che apra i cancelli di un centro di rimpatrio. Tra i sandali massacrati e una borraccia semivuota sulla via balcanica. Nel mare limpido e sospeso che cela i morti di Lampedusa. La storia comincia adesso. Tra chi insegue, in bici elettrica e borsa termica, una paga maledetta su una strada che non finisce mai. Tra chi crepa nei campi e nei cantieri sotto gli occhi avidi di chi non rischia niente. La storia comincia adesso. Tra chi guarda sparire il mondo affogato da piogge senza fine o risucchiato da un sole rovente che brucia ogni vita. La storia comincia adesso. Tra chi lascia arrugginire la ragione delle armi. Tra chi tenta di risarcire i danni di un’umanità offesa. La storia comincia adesso. In questi primi passi verso l’ultima utopia”.

Alla stesura di questo testo hanno partecipato: Amnesty International sezione di Lucca, Associazione Amani Nyayo Odv, Associazione Compartecipo di Lucca, Commissione Giustizia e Pace Diocesana di Lucca, Forum Lucca per la pace “Ripudiamo la guerra” (Amici di Fratel Arturo Paoli, Anpi Lucca, Anpi Capannori, Arci Lucca-Versilia, Associazione Aeliante Odv, Associazione Lucca è un.grande Noi, Associazione Multidee, Associazione Schierarsi di Lucca, Associazione Senza confini di Lucca, Cgil provinciale Lucca, Centro di Psicodramma Zerka T. Moreno, Comitato Possibile LuMaCa, Europa Verde Lucca, Gruppo Emergency Lucca, Libera Presidio di Lucca “Giuliano Guazzelli”, Partito della Rifondazione comunista Federazione di Lucca, Pci Federazione di Lucca e Versilia, Maschile plurare di Lucca, Resistenza Cin Lucca, Rete Toscana in Movimento, Sinistra con Lucca, Sinistra italiana di Lucca e Piana, Società popolare di Mutuo Soccorso G. Garibaldi, singole/i cittadine/i.)