Salario minimo ai Comics e stop a carovita e riarmo: Rifondazione annuncia un presidio per il 30 ottobre

Non rinuncia alla mobilitazione, questura permettendo, Rifondazione Comunista Lucca per il 30 ottobre, giorno dello sciopero generale indetto da Usb.

“Saremo in presidio – dicono Rifondazione e Giovani Comunisti – alle 15,30 davanti alla stazione di Lucca (lato mura) mettendo assieme le nostre rivendicazioni riguardanti Lucca Comics and Games con il contrasto al carovita ed al riarmo che sta portando decine di migliaia di giovani in piazza in tutta Italia”.

“Lucca Comics & Games – dice Rifondazione – è lo specchio di questo paese. È una manifestazione di livello internazionale che però produce grandi guadagni per pochi e scarica i costi su chi lavora e su chi vive la città. Da anni denunciamo le condizioni di chi rende possibile la fiera. Pochi mesi fa venticinque giovani che avevano lavorato all’edizione 2025 per un espositore hanno dovuto aspettare mesi, e una denuncia pubblica, prima di essere pagati. Appoggiamo anche noi la proposta di introdurre un salario minimo per chi lavora in questa manifestazione, a partire dai ‘felpati’”.

“Poi c’è il carovita. Durante i Comics il prezzo di una stanza in affitto breve sale di circa il 300%, e alcuni inquilini hanno nel contratto una clausola che li obbliga a lasciare casa nei giorni della fiera. Il montaggio e lo smontaggio dei padiglioni tolgono parcheggi e viabilità ai residenti del centro storico per quasi due mesi, e in quei giorni andare al lavoro diventa un’impresa – dice Rifondazione – Per questo rilanciamo le proposte che portiamo avanti da anni. Le grandi multinazionali dell’intrattenimento, per le quali Lucca è una vetrina irrinunciabile, devono pagare canoni più alti. Gli utili devono tornare alla città sotto forma di servizi, invece di restare a riserva come i circa 95mila euro registrati da Lucca Crea nel bilancio relativo al 2024. Quelle risorse devono servire per esempio per potenziare il trasporto pubblico locale”.

“Sosteniamo anche la proposta di destinare un euro per ogni biglietto alla manutenzione delle Mura – prosegue Rifondazione – Sul lavoro chiediamo che Lucca Crea e il Comune si facciano garanti di condizioni regolari e paghe dignitose in tutta la filiera, compresi appalti ed espositori – prosegue Rc – Servono più controlli, con sanzioni, in locali, alberghi e temporary store, così da colpire chi approfitta dei giovani. Chi vive la città va tutelato con parcheggi assegnati ai residenti e con tempi di montaggio più brevi. Prima di ogni edizione vanno convocate assemblee civiche, in cui la cittadinanza possa non solo ascoltare ma anche avanzare proposte. Sulla casa vanno eliminate le clausole che costringono gli inquilini ad andarsene e va frenata la corsa agli affitti brevi che svuota il centro storico. Infine vogliamo restituire spazio alla cultura indipendente: piccoli editori, autoproduzioni, artisti indipendenti, associazioni e cosplayer sono il vero cuore della manifestazione e meritano costi più bassi e più spazi”.