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Diritto all’abitare, Potere al Popolo accelera: banchetti anche ai Comics e nei mercati della Valle
Il movimento prosegue la raccolta firme anche in Media Valle e Garfagnana e rilancia volantinaggi per lo sportello lavoro in occasione del grande evento
Potere al Popolo sarà presente al Lucca Comics&Games domani (28 ottobre) dalle 16 alle 19 di fronte a piazzale Ricasoli in occasione della giornata inaugurale con un banchetto di raccolta firme a sostegno della legge di iniziativa popolare regionale per la riforma dell’edilizia residenziale pubblica e il diritto all’abitare e con volantinaggi per rilanciare lo sportello lavoro, che in questo periodo si sta focalizzando su felpati e in generale lavoratori dell’indotto del grande evento e ha già raccolto alcune segnalazioni di irregolarità nei turni di lavoro e nelle paghe previste. I contatti attivi anche durante e dopo l’evento sono il 353.4790805 e la email palplucca@gmail.com.
Ma dopo le oltre 300 firme già raccolte nella Piana di Lucca, la campagna per la legge di iniziativa popolare regionale per il diritto all’abitare si estende questa settimana anche alla Media Valle e alla Garfagnana, con l’obiettivo di raggiungere le 5000 firme in tutta la Toscana e portare la legge in consiglio regionale entro le festività natalizie. Il movimento sarà presente con banchetto informativo e di raccolta firme giovedì (29 ottobre) dalle 9 alle 12 al mercato settimanale di Castelnuovo nei pressi della Rocca Ariostesca, e sabato (31 ottobre) dalle 9 alle 12 al mercato settimanale di Barga in piazza Pascoli. Inoltre, per i residenti sarà possibile firmare anche nei comuni di Barga, Borgo a Mozzano e Castelnuovo tutti i giorni dal lunedì al sabato: all’ufficio anagrafe di Barga in via di Mezzo, 45; all’ufficio anagrafe di Borgo a Mozzano in via Umberto I, 1; all’ufficio protocollo di Castelnuovo in via Vallisneri, 1.