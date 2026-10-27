Diritto all’abitare, Potere al Popolo accelera: banchetti anche ai Comics e nei mercati della Valle

Potere al Popolo sarà presente al Lucca Comics&Games domani (28 ottobre) dalle 16 alle 19 di fronte a piazzale Ricasoli in occasione della giornata inaugurale con un banchetto di raccolta firme a sostegno della legge di iniziativa popolare regionale per la riforma dell’edilizia residenziale pubblica e il diritto all’abitare e con volantinaggi per rilanciare lo sportello lavoro, che in questo periodo si sta focalizzando su felpati e in generale lavoratori dell’indotto del grande evento e ha già raccolto alcune segnalazioni di irregolarità nei turni di lavoro e nelle paghe previste. I contatti attivi anche durante e dopo l’evento sono il 353.4790805 e la email palplucca@gmail.com.