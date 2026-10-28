“Impegni personali e professionali”: Martinelli si dimette

Per sopraggiunti impegni personali e professionali, Daniele Martinelli ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale e dagli incarichi ricoperti nelle commissioni consiliari, compresa la presidenza della Commissione Cultura.

Lo fa sapere Viareggio Democratica. “Accogliamo – dice – con rispetto le ragioni di una scelta personale ponderata, nella consapevolezza che l’impegno nelle istituzioni richiede tempo, disponibilità e una dedizione che deve potersi conciliare con le responsabilità della vita e del lavoro. A Daniele va la nostra gratitudine per il contributo offerto all’attività amministrativa e per aver rappresentato Viareggio Democratica in Consiglio comunale, mettendosi al servizio della comunità di Viareggio e Torre del Lago Puccini.

La partecipazione alla vita pubblica si alimenta anche della disponibilità delle persone ad assumersi responsabilità in prima persona. Per questo desideriamo riconoscere il valore dell’impegno di Daniele e rivolgergli un augurio affettuoso per i suoi progetti personali e professionali. Viareggio Democratica proseguirà il proprio lavoro con serietà e spirito di collaborazione, mantenendo al centro l’ascolto dei cittadini e l’interesse di Viareggio e Torre del Lago Puccini”.

L’amministrazione comunale