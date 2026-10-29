Bilancio consolidato a Capannori, Caruso: “Atto politico fondamentale, ma troppe discrasie contabili”

“Il bilancio consolidato approvato dal consiglio comunale di Capannori nella seduta del 27 ottobre non è un semplice documento tecnico, ma un atto politico di estrema importanza. I dati in esso contenuti permettono infatti una visione sulla governance complessiva del comune di Capannori e delle sue società partecipate permettendo ai consiglieri comunali di esercitare le loro prerogative di controllo nonostante la complessità dei principi contabili che richiedono una discreta competenza tecnica per la lettura e la comprensione dei dati”. È quanto afferma il consigliere comunale di Noi Moderati, Domenico Caruso, per il quale bene ha fatto il legislatore a prevedere per i comuni l’obbligo di redigere il bilancio consolidato sulla base dei dati a consuntivo, così da evidenziare la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria del comune e delle sue partecipate nei rapporti con i terzi, analogamente a quanto avviene nel settore privato per le società di capitali di maggiori dimensioni e volumi di fatturato.

“Ho espresso la mia astensione al voto sulla delibera – afferma Caruso – per la presenza di alcune criticità come la discordanza tra le reciproche posizioni contabili, ovvero tra i rapporti credito/debito per quanto concerne l’aspetto finanziario e costi/ricavi per l’aspetto economico tra l’ente capogruppo (il comune di Capannori) e le società partecipate da cui discende la non completa elisione dei saldi reciproci infragruppo. Tali incongruenze sono in parte dovute ai differenti regimi contabili tra il comune, che applica le regole della contabilità finanziaria, e le società partecipate, che redigono i bilanci sulla base dei principi civilistici. Per questo motivo, sarà necessario adottare in futuro i dovuti accorgimenti per eliminare le discrasie, magari mediante una più efficace contabilizzazione dell’Iva (con riferimento, ad esempio, al reverse charge e allo split payment), considerato che la registrazione delle operazioni Iva appare problematica ai fini del consolidamento, visto che il comune è esente per le attività istituzionali mentre le società partecipate sono soggetti Iva”.

“Un’altra criticità – prosegue Caruso – è stata da me ravvisata nella sussistenza di differenze negative di consolidamento nel valore delle partecipazioni con riferimento a Reti Ambiente e Qualità e Servizi. Anche se i motivi di tali differenze non sono stati illustrati né nella relazione sulla gestione né nel parere del Collegio dei Revisori, è probabile che esse siano dovute ad attività iscritte in bilancio per importi superiori al valore di realizzo e/o passività iscritte per valori inferiori a quelli di estinzione, prospettando un probabile verificarsi di perdite future. Per questo motivo, sarebbe stato opportuno imputare gli importi pari alle differenze ad un apposito fondo rischi“.