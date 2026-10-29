Protocollo per il museo del fumetto, La Porta e Fantozzi (Fdi): “Grazie a Giuli e a Pardini”

“La firma della convenzione tra Comune di Lucca, ministero della cultura e Regione Toscana per la nascita della Fondazione Expo Comics Museum rappresenta un passo in avanti importante per la cultura lucchese, toscana e nazionale. Il rilancio del Museo del Fumetto può consolidare ulteriormente il ruolo internazionale di Lucca nel mondo delle arti grafiche e della cultura pop, creando nuove opportunità anche sul piano economico e turistico. È un progetto lungimirante che guarda oltre i giorni di Lucca Comics&Games e punta a valorizzare questa straordinaria vocazione durante tutto l’anno, con ricadute positive per la città e per l’intero territorio”. Lo dichiarano Chiara La Porta e Vittorio Fantozzi, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.



“Il merito di aver rilanciato un Museo del Fumetto praticamente abbandonato – sottolineano gli esponenti di Fratelli d’Italia – si deve innanzitutto alla caparbietà e alla lungimiranza del sindaco Mario Pardini, già alla guida dell’ente organizzatore di Lucca Comics & Games, il quale ha saputo recuperare un’intuizione nata durante l’amministrazione Fazzi e trasformarla in una concreta prospettiva di sviluppo. Una continuità di impegno e visione che oggi permette a Lucca di guardare a una nuova fase di crescita, di restituire valore a un patrimonio culturale importante e di ampliare le potenzialità di una manifestazione già affermata a livello mondiale”.