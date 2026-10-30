Amministrative 2027, Del Ghingaro indica la terza via: “Cinque punti per un civismo autonomo”

“Autonomia non vuol dire isolamento – spiega ancora – Il civismo può dialogare e anche stringere accordi di governo, purché siano fondati sui programmi e fatti in modo trasparente. Le questioni che una città deve affrontare raramente sono di destra o di sinistra. Sono questioni di competenza e di metodo. Guardando al dibattito di questi mesi, a Lucca e nel resto del Paese, ce ne sono alcune su cui il civismo può dare un contributo utile. La prima è la casa. Il problema non riguarda più soltanto le famiglie in difficoltà, ma anche giovani e lavoratori che faticano a restare in città. Anche le associazioni di categoria segnalano che il costo degli affitti sta diventando un freno per le imprese. Servono strumenti equilibrati, che tengano insieme il turismo, che è una risorsa, e la tutela di chi abita, a partire dal centro storico: recupero degli immobili sfitti, housing sociale, accordi tra pubblico e privato. La seconda è il rapporto tra il centro e le frazioni. Lucca non è solo la città dentro le Mura. Le frazioni hanno bisogni precisi: manutenzione, servizi vicini, trasporto pubblico, presidi sociali. È spesso lì che i cittadini misurano il lavoro di un’amministrazione. La terza è la mobilità. Traffico, accesso al centro, collegamenti con la Piana e con la Valle del Serchio sono temi su cui le opinioni sono diverse. Proprio per questo vanno affrontati con dati condivisi e scelte spiegate ai cittadini. La quarta è la sanità. La competenza è della Regione, ma il sindaco è la prima autorità sanitaria locale e il primo interlocutore delle famiglie. I tempi di attesa per visite ed esami restano per molti un problema concreto, che spinge chi può verso il privato e porta altri a rinunciare alle cure. Il Comune può far sentire la voce del territorio dove si programma la sanità, sostenere i servizi di prossimità, aiutare gli anziani soli e chi li assiste, facilitare l’accesso alle prestazioni per chi vive nelle frazioni. Serve una collaborazione corretta tra istituzioni, indipendentemente da chi le guida. La quinta è la partecipazione. Le decisioni che riguardano i cittadini vanno costruite anche con loro: consulte territoriali con un ruolo reale, bilanci comprensibili, un resoconto periodico di ciò che si è fatto rispetto a ciò che si era promesso. Finita la stagione del Pnrr, i comuni dovranno anche gestire con attenzione la spesa corrente e la manutenzione delle opere realizzate”.