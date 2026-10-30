Il commento|
Bergamini (FI): “Accordo per il Museo del Fumetto passaggio importante per valorizzare un patrimonio”
L’onorevole azzurra: “Lucca ha una storia unica da raccontare. E ora compie un passo importante perché questa continui a parlare al mondo”
“L’accordo siglato tra il ministero della cultura, la Regione Toscana e il Comune di Lucca per la realizzazione del Museo del Fumetto rappresenta un passaggio importante per valorizzare una storia, una tradizione e un patrimonio culturale che hanno reso la città un punto di riferimento internazionale”. Lo dichiara l’onorevole Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia.
“Il progetto del museo, con la futura sede nell’ex Manifattura Tabacchi e l’avvio delle attività a Palazzo Guinigi, guarda al futuro senza dimenticare le radici di un’esperienza straordinaria come Lucca Comics & Games, che in questi giorni per la sua sessantesima edizione sta vivendo un successo straordinario – commenta -. Un museo che può rafforzare ulteriormente il legame tra cultura, territorio, turismo e sviluppo, riconoscendo al fumetto il suo valore artistico, educativo e creativo. Accolgo con soddisfazione questo percorso, nella convinzione che investire nella cultura significhi creare opportunità, custodire la memoria e costruire nuove prospettive per le generazioni future. Lucca ha una storia unica da raccontare. E ora compie un passo importante perché questa storia continui a parlare al mondo“.