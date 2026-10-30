Bergamini (FI): “Accordo per il Museo del Fumetto passaggio importante per valorizzare un patrimonio”

“L’accordo siglato tra il ministero della cultura, la Regione Toscana e il Comune di Lucca per la realizzazione del Museo del Fumetto rappresenta un passaggio importante per valorizzare una storia, una tradizione e un patrimonio culturale che hanno reso la città un punto di riferimento internazionale”. Lo dichiara l’onorevole Deborah Bergamini , vice segretario nazionale di Forza Italia.

“Il progetto del museo, con la futura sede nell’ex Manifattura Tabacchi e l’avvio delle attività a Palazzo Guinigi, guarda al futuro senza dimenticare le radici di un’esperienza straordinaria come Lucca Comics & Games, che in questi giorni per la sua sessantesima edizione sta vivendo un successo straordinario – commenta -. Un museo che può rafforzare ulteriormente il legame tra cultura, territorio, turismo e sviluppo, riconoscendo al fumetto il suo valore artistico, educativo e creativo. Accolgo con soddisfazione questo percorso, nella convinzione che investire nella cultura significhi creare opportunità, custodire la memoria e costruire nuove prospettive per le generazioni future. Lucca ha una storia unica da raccontare. E ora compie un passo importante perché questa storia continui a parlare al mondo“.